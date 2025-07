„Prečo si to urobil?“ Vyšetrovanie havárie lietadla v Indii naberá desivý rozmer, z rozhovoru pilotov mrazí

Vyšetrovatelia, ktorí sa zaoberajú júnovou haváriou lietadla spoločnosti Air India v indickom Ahmadábáde, sa sústreďujú na konanie kapitána lietadla. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov oboznámených s predbežným hodnotením dôkazov z nehody to napísal spravodajský server The Wall Street Journal. Záznam rozhovoru medzi dvoma pilotmi podľa činiteľov naznačuje, že kapitán prerušil prívod paliva do motorov.