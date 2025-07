ONLINE: Testujte svoje zbrane na fronte, láka Ukrajina zahraničné zbrojovky

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 241 dní Bývalý slovenský MiG-29 vyhodil do vzduchu ruské velenie. Ukrajinci sa pochválili precíznou akciou Video

1 240. deň: Trump a Zelenskyj rokujú o prelomovej dohode. Američania chcú kupovať bojové drony testované na Rusoch

6:35 Ukrajina umožní zahraničným zbrojárskym spoločnostiam otestovať si svoje najnovšie zbrane na frontovej línii proti ruskej invázii, uviedla vo štvrtok kyjevská štátom podporovaná investičná a obstarávacia skupina Brave1, ktorá sa zaoberá investíciami do zbraní, napísala agentúra Reuters.

V rámci programu „Testovanie na Ukrajine““ by spoločnosti posielali svoje produkty na Ukrajinu, poskytovali by online školenia o ich používaní a potom by čakali, kým by si ich ukrajinské sily vyskúšali a poslali späť správy, uviedla skupina vo vyhlásení.

„Dá nám to prehľad o tom, aké technológie sú k dispozícii. Dá to firmám prehľad o tom, čo skutočne funguje v prvej línii,“ povedal agentúre Reuters na konferencii o obrane vo Wiesbadene v Nemecku Artem Moroz, vedúci oddelenia vzťahov s investormi spoločnosti Brave1.

Moroz uviedol, že o túto schému je veľký záujem, ale nemenoval žiadne spoločnosti, ktoré by sa k jej využívaniu prihlásili, a odmietol poskytnúť podrobnejšie informácie o tom, ako bude fungovať alebo aké budú prípadné náklady.

Ukrajina stavia na rozvíjajúci sa obranný priemysel, čiastočne poháňaný zahraničnými investíciami, aby odrazila väčšiu a lepšie vyzbrojenú ruskú vojnovú mašinériu.

Spoločnosť Brave1 vypracovala zoznam vojenských technológií, ktoré chce testovať, povedal Moroz.

„Máme zoznam priorít. Jednou z najdôležitejších by bola protivzdušná obrana, ako napríklad nové spôsobilosti protivzdušnej obrany, stíhacie drony, systémy navádzané umelou inteligenciou, všetky riešenia proti kĺzavým bombám,“ povedal. Bezpilotné systémy vo vode a elektronické profilové systémy na zemi sú tiež na zozname priorít Ukrajiny, rovnako ako pokročilé systémy riadenia paľby alebo navádzanie pomocou umelej inteligencie, aby boli húfnice presnejšie, napísala agentúra Reuters.

6:30 Ruská protivzdušná obrana počas noci na piatok zostrelila viac ako dve desiatky ukrajinských bezpilotných lietadiel, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská protivzdušná obrana práve odráža nálet ruských dronov na Záporoží na juhovýchode krajiny, uviedol šéf oblastnej správy Ivan Fedorov a vyzval obyvateľov, aby zotrvali v úkrytoch.

Ruský dron zasiahol v Chersone na juhovýchode krajiny auto, v ktorom išiel miestny rabín Josef Volf s manželkou a malou dcérou. Našťastie vyviazli nezranení, informoval vrchný rabín Ukrajiny Moše Asman.

Ruská obrana počas dvoch hodín, od 21:00 do 23:00 moskovského času (od 20:00 do 22:00 SELČ) zničila 22 dronov, z toho desať nad Brjanskou oblasťou, desať nad anektovaným Krymom a po jednom drone nad Moskovskou a Orelskou oblasťou, tvrdí ruské ministerstvo. Moskovský starosta Sergej Sobjanin medzitým informoval o dvoch dronoch zostrelených na prístupoch k hlavnému mestu. O jednom drone zničenom nad Voronežskou oblasťou informoval gubernátor Alexander Gusev. Ani on, ani Sobjanin, ani ministerstvo sa nezmienili o prípadných škodách či obetiach.

Úrady načas prerušili prevádzku dvoch zo štyroch letísk v okolí Moskvy, Domodedovo a Žukovskij.