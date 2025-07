Izrael v Sýrii útočí napriek prímeriu, ochrana drúzov je len zámienkou. Čo tým Netanjahu v skutočnosti sleduje?

Podľa dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru viedli izraelské útoky k totálnej eskalácii napätia a len vďaka americkej, arabskej a tureckej diplomacii sa región podarilo zachrániť pred rozvratom. Ako zdôraznil, Damask nemá záujem o ozbrojený konflikt.

„Nepatríme k tým, čo sa boja vojny. Strávili sme život tým, že sme čelili výzvam a bránili svojich ľudí, ale uprednostnili sme záujmy Sýrčanov pred chaosom a ničením,“ uviedol vo štvrtok v televíznom príhovore.

Izrael obvinil, že spustil rozsiahle nálety na vládne a civilné objekty, pri ktorých zahynulo veľa nevinných ľudí. Zároveň prisľúbil, že drúzom nič nehrozí a tých, čo sa proti nim dopustili násilia, štát potrestá. Drúzska menšina je však podľa neho neoddeliteľnou súčasťou Sýrie.

„Potvrdzujeme, že ochrana vašich práv a slobôd patrí medzi naše najvyššie priority,“ odkázal Šara drúzom. Izrael obvinil, že sa snaží rozbiť sýrsku jednotu a krajinu uviesť do chaosu.

Ochranca drúzov?

Ohniskom konfliktu sa stala provincia Suwajdá na juhozápade Sýrie, kde v nedeľu prepukli násilnosti medzi príslušníkmi etnicko-náboženskej menšiny drúzov a beduínmi.

Drúzovia sú šiitskou náboženskou sektou, no v ich učení sú okrem islamu aj prvky kresťanstva a mysticizmu. Okrem Sýrie žijú aj v Libanone, Izraeli a na Golanských výšinách.

Prečo Tel Avivu záleží na tejto arabskej menšine? Drúzovia síce v Izraeli tvoria len jedno či dve percentá celkovej populácie, ale voči štátu sú lojálni.

Vyše 80 percent ich mužov slúži v izraelskej armáde, niektorí z nich tam dokonca zastávajú dôležité pozície. Majú aj nezanedbateľný politický vplyv.

Odkedy v Sýrii padol režim Bašára Asada, začalo v provincii Suwajdá – v centre drúzov – pribúdať konfliktov medzi nimi a väčšinovými skupinami sunnitov. V postoji k Damasku však nevládne jednota ani medzi drúzmi.

Časť z nich by dala prednosť spolupráci s vládou, iní pre svoj región žiadajú autonómiu a hľadajú pomoc u Izraelčanov. Tri bezpečnostné dohody, ktoré za posledných päť mesiacov s Damaskom vyjednalo vedenie drúzov, táto militantná frakcia prekazila.

Problémom je, že drúzovia majú vlastné ozbrojené zložky – milície, vďaka čomu nad oblasťou udržiavajú kontrolu.

„Drúzske milície, ktoré sa stavajú proti dohode s Damaskom, prijali bývalých členov Asadovho režimu, majú väzby na obchodníkov s drogami a na Izrael. To sú tri veci, ktoré sýrska vláda nemôže tolerovať,“ citoval nemecký portál Spiegel odborníka na Sýriu Charlesa Listera z amerického Inštitútu pre Blízky východ (MEI).

Izrael sa už celé mesiace štylizuje do úlohy ochrancu sýrskych drúzov, čo podľa Spiegla využíva ako zámienku na útoky a vyslanie vojsk. Už v decembri pre nich dokonca vyhlásil demilitarizovanú zónu a Sýriu viackrát bombardoval.

Lister v stredu na sociálnej sieti X spočítal, že židovský štát za uplynulých sedem mesiacov až 987-krát útočil na ciele v Sýrii, 421-krát na sýrske územie vstúpili jeho vojaci a obsadili územie s rozlohou asi 180 štvorcových kilometrov. Sýrska strana pritom paľbu ani raz neopätovala.

Netanjahu pod tlakom

Na posledné nepokoje medzi beduínmi a drúzmi Damask napokon reagoval a do oblasti vyslal vojakov. Krátko nato sa obe strany dohodli na prvom prímerí, no napriek tomu dochádzalo k násilnostiam – aj voči civilnému obyvateľstvu.

Potom sa do toho zamiešal Izrael, ktorý v stredu dokonca zbombardoval ministerstvo obrany v centre Damasku. Tel Aviv ešte v stredu tvrdil, že izraelská armáda bude pokračovať v bojových aktivitách, až kým sa sýrske jednotky nestiahnu z mesta Suwajdá. Damask to spravil, ale izraelské útoky neprestali.

Ako vo štvrtok informovali sýrske ľudskoprávne organizácie, najnovší konflikt v Sýrii si už vyžiadal najmenej 516 mŕtvych. Medzi nimi je údajne 79 drúzskych bojovníkov, 154 civilných obyvateľov, z ktorých 83 vraj popravili sýrski vojaci, 243 príslušníkov sýrskych bezpečnostných síl, 18 beduínov, traja beduínski civilisti a jeden arabský novinár.

Zatiaľ čo sa obe znepriatelené strany pokúšajú o pokoj zbraní a sýrske jednotky kontrolu nad provinciou opäť prenechali drúzom, Izrael situáciu naďalej vyhrocuje svojimi útokmi. Začína byť preto čoraz jasnejšie, že Netanjahu v Sýrii sleduje úplne iné ciele ako ochranu drúzov.

Pre obvinenie z korupcie čelí doma súdnemu procesu, ktorý po posledných udalostiach v Sýrii prerušili. Jeho kabinet je navyše pod obrovským tlakom, keďže z neho v stredu odišli ultraortodoxní koaliční partneri.

Následkom toho zostala Netanjahuovi už len menšinová vláda. A kým väčšina obyvateľov nalieha, aby skončil vojnu v Pásme Gazy a dosiahol prepustenie zvyšných rukojemníkov väznených teroristickým hnutím Hamas, iné strany v koalícii chcú vo vojne pokračovať. Nedajú sa preto vylúčiť ani predčasné voľby.

„Útoky na Sýriu slúžia Netanjuhovej politickej agende a jeho veľkému plánu zachovania či dokonca pretrvávania vojnového stavu na viacerých frontoch. Beztrestne podkopáva sýrsku suverenitu, pretože podľa názoru jeho vlády je rozdelený, slabý a zlyhávajúci sýrsky štát lepšou možnosťou ako zjednotená Sýria. Netanjahu totiž všetko považuje za existenciálnu hrozbu,“ zhodnotil pre arabskú televíziu Al Džazíra bývalý izraelský diplomat Alon Pinkas.

Ako upozornil, premiér židovského štátu dospel k záveru, že dokáže manipulovať americkým prezidentom Donaldom Trumpom, čo využil pri útokoch v Pásme Gazy, v Iráne aj v Sýrii. Snahy Bieleho domu o prímerie pritom ignoruje a nič si z toho nerobí, dodal Pinkas.

Ako naznačil Spiegel, Netanjahu zrejme zvolil taktiku, podľa ktorej musí nejako vydržať do budúceho týždňa, keď sa v Izraeli začnú parlamentné prázdniny.

To by ho nateraz zachránilo a získalo by mu čas na to, aby vyriešil vládnu krízu a ďalšie problémy. Ozbrojený konflikt v Sýrii mu pritom poslúžil ako vhodný zastierací manéver.

Jeho vojnové provokácie napokon vyšli. Beduínski bojovníci vo štvrtok stratili trpezlivosť a aj oni sa navzdory prímeriu rozhodli obnoviť boje proti drúzom.

Veliteľ beduínov to pre agentúru Reuters zdôvodnil tým, že pokoj zbraní sa vzťahuje iba na vládne jednotky, nie na jeho mužov. Tí sa podľa neho snažia oslobodiť druhov, ktorých v uplynulých dňoch zajali ozbrojené skupiny drúzov.