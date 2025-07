Ako Poľsko rieši problémové medvede? Kým na Slovensku z nich robia guláš, severní susedia im dajú obojky

Takto si medveď pobehoval po sídlisku Vlčince v Žiline Video

„Vypracovali sme veľmi dobré riešenie, ktoré je dobré pre ľudí aj pre zvieratá,“ napísala ministerka na sociálnej sieti. Vznikne podľa nej zásahová skupina, ktorá bude pomáhať odstrašovať medvede od ľudských obydlí, a v rámci programu ochrany medveďa hnedého sa úrady tiež postarajú o to, aby medvede nehľadali potravu blízko ľudských príbytkov.

Námestník Dorodžala predtým navrhoval prepraviť problematických medveďov z Bieszczad do Tatier. Teraz uviedol, že z Tatier do Bieszczad prídu experti, ktorých skúsenosti sa budú hodiť pri riešení problémov s monitorovaním medveďov a so skĺbením požiadaviek na bezpečnosť ľudí a na ochranu šeliem.

Čo láka karpatské medvede, aby schádzali k ľuďom? Video Vysvetlí ekológ a filmár Karol Kaliský. / Zdroj: Andrej Barát

Podľa biológa Wojciecha Śmietanu je populácia medveďa hnedého v Poľsku malá, ide iba o približne 150 jedincov. Žijú v Karpatoch a Tatrách, inde sa vyskytujú iba migrujúce samce, povedal pre poľskú agentúru PAP.

Poľské médiá na začiatku apríla informovali o prípade, keď v pohorí Bieszczady medvedica napadla v lese turistu, ktorý sa priblížil k nej a jej dvom mláďatám. Muž útok prežil, no so zraneniami musel byť prevezený do nemocnice.

Slovenský prístup

V tom istom čase slovenská polícia potvrdila, že smrť 59-ročného muža neďaleko Detvy na strednom Slovensku skutočne spôsobil medveď. V reakcii na sériu útokov šeliem na človeka, ktoré sa skončili zranením či smrťou, slovenská vláda schválila rozsiahly odstrel 350 medveďov.

Podľa oficiálneho sčítania žije na Slovensku vo voľnej prírode na 1200 medveďov. Zvyčajne sa ľudí straní, môžu ale človeka napadnúť pri prekvapivom stretnutí alebo keď samica cíti ohrozenie svojich mláďat.

Tajomník Kuffa oznámil novinku, ulovené medvede môžu skončiť na tanieroch v gastre Video Každý eliminovaný problémový medveď, ktorý spĺňa podmienky, bude dodávaný na konzumáciu, uviedol štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa s tým, že medvedie mäso sa dá jesť.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Fulip Kuffa neskôr na facebooku napísal, že mäso z ulovených medveďov na Slovensku neskončí v kafilérii ako doteraz, ale bude sa dodávať ku konzumácii. Prisľúbil, že organizácie patriace pod ministerstvo životného prostredia – po splnení všetkých podmienok – budú ponúkať ulovených jedincov na predaj. „Prečo? Pretože medvedie mäso sa dá jesť,“ napísal na sociálnej sieti Kuffa, ktorý je z vládnej Slovenskej národnej strany.

Medveď hnedý je chránený a predaj či kúpa mäsa z tohto cicavca zakazuje príslušné nariadenie EÚ, upozornila Pravda dávnejšie. Vlani sa Slovenská inšpekcia životného prostredia zaoberala prípadom, keď v jednej reštaurácii v obci Tatranská Štrba ponúkali medvedí guláš a nátierku z medvedích škvarkov. Inšpekcia dala pokutu užívateľovi poľovníckeho revíru, ktorý mäso predal, aj reštauráciu, ktorá ho kúpila.