NATO už má spúšť v ruke: 'Kalingrad vieme zrovnať so zemou v rekordnom čase.' Plán na ruský tŕň v Európe je pripravený

Spojenci v rámci NATO vypracovali konkrétny plán na neutralizáciu Kaliningradskej oblasti, ktorá patrí Rusku, no je obklopená členskými štátmi aliancie.

Uviedol to generál Christopher Donahue, veliteľ pozemných síl NATO a armády USA v Európe a Afrike, pre portál Defense News.

Podľa Donahua aliancia začala realizovať iniciatívu Eastern Flank Deterrence Line, ktorej cieľom je posilniť pozemné kapacity NATO a zlepšiť spoluprácu medzi obrannými priemyslami jednotlivých štátov. „Vieme, čo potrebujeme vyvinúť. Dnes je možné likvidovať systémy A2AD (anti-access, area denial – systémy brániace vstupu do určitej oblasti) zo zeme. Dokonca aj ovládnuť more zo zeme. Vidíme to priamo na Ukrajine,“ vysvetlil generál Donahue.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Karl B DeBlaker Generálporučík Christopher T. Donahue Generálporučík Christopher T. Donahue, veliteľ americkej armády v Európe a Afrike a veliteľ pozemných síl NATO.

V súvislosti s Kaliningradom Donahue uviedol, že NATO už disponuje prostriedkami na to, aby túto oblasť „zlikvidovalo zo zeme v bezprecedentne krátkom čase“. „Už sme to naplánovali a vyvinuli potrebné kapacity,“ povedal. Plán zároveň počíta aj s využívaním umelej inteligencie, konkrétne systému Maven Smart od spoločnosti Palantir, ktorý umožňuje rýchle a efektívne spracovanie dát pre potreby velenia. Donahue zároveň zdôraznil potrebu znížiť náklady na zbrane a vyvíjať modulárne systémy, ktoré bude možné použiť s muníciou od viacerých krajín.

Upozornenie na rastúcu hrozbu zo strany Ruska zaznelo aj od nového generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý varoval, že Rusko by mohlo byť schopné zaútočiť na NATO v horizonte piatich rokov, pričom tempo ruskej zbrojárskej výroby prekvapilo západné štáty, pripomína RBC-Ukraine.

