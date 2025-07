Volebné zemetrasenie v Británii. Alkohol si kúpiť nemôžu, ale hlasovacie právo získajú. Kto sa teší a komu to prekáža?

Privítali by ste, keby sa Británia vrátila do Európskej únie? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 46,6% Nie 45,5% Neviem 7,9%

Najprv pripomeňme, že volebnú reformu sľubovali presadiť labouristi pred voľbami v júni 2024. Vyhrali ich, vrátili sa k moci a teraz sa vláda chystá predložiť návrh zákona, ktorými počíta s viacerými zmenami. Tou hlavnou je zakotvenie hlasovacieho práva od 16 rokov. „Počet prvovoličov by sa v celej krajine zvýšil zhruba o 1,6 milióna," podotkla agentúra Reuters. Návrh si vyžaduje súhlas poslancov, labouristi majú väčšinu mandátov, takže prijatie právnej normy bude bezproblémové.

„Oficiálni britskí predstavitelia hovoria o seizmických zmenách," poznamenal server NPR. Británia sa stane v poradí treťou krajinou v Európe s volebným právom od 16 rokov. Vôbec prvým štátom s touto novinkou bolo Rakúsko, kde to platí od roku 2008. O jedno desaťročie sa pridala Malta.

Prečo sa vládnuci politici rozhodli umožniť hlasovať už od 16 rokov? „Zvýšením účasti vo voľbách posilníme základy našej spoločnosti pre budúcnosť," uviedla vo vyhlásení vicepremiérka Angela Raynerová. Kým jej slová vyzneli ako fráza, naopak, predseda vlády hovoril vecne: „Myslím si, že je naozaj dôležité, aby mali 16-roční a 17-roční volebné právo, pretože už majú dosť rokov na to, aby chodili do práce, platili dane. A nazdávam sa, že ak ich platíte, mali by ste mať možnosť povedať, na čo chcete, aby sa vaše peniaze použili, akým smerom by sa vláda mala uberať," ozrejmil Keir Starmer v rozhovore pre stanicu ITV News. Premiér má čiastočne pravdu, lebo väčšina mladých v tejto vekovej skupine ešte nepracuje, ale chodí na strednú školu.

Opoziční konzervatívci to vidia opačne. Napríklad ich poslanec a tieňový minister Paul Holmes považuje volebnú reformu za nezmyselnú: „Prečo si vláda myslím, že 16-roční môžu hlasovať, ale nemajú dovolené kúpiť si alkoholické nápoje, žreby v lotérii a bojovať vo vojne, dokonca ani kandidovať vo voľbách, v ktorých by mohli odovzdať svoj hlas?" citovala ho stanica BBC. Holmes patrí do tábora tých, ktorí sa nazdávajú, že 16-ročným (respektíve 17-ročným) ľuďom ešte chýba dostatok životných skúseností, aby mali právo rozhodovať o zložení parlamentu. Skrátka podľa nich ešte nedospeli do veku, v ktorom by mohli zodpovedne hodiť svoj hlas do volebnej urny.

Labouristi v Británii plánujú v rámci volebnej reformy dovoliť preukázať totožnosť nielen predložením osobného identifikačného preukazu. Chcú odsúhlasiť, aby sa to vzťahovalo aj na iné veci s digitálnou stopou: vodičské preukazy a platobné karty vydané britskými bankami. Po očakávanom schválení navrhovaných zmien sa prvýkrát bude po novom hlasovať najneskôr v lete 2029. Je to hraničný termín, dokedy sa musia uskutočniť nové voľby do Dolnej snemovne, čiže do dolnej komory parlamentu.

Predpokladá sa, že sa chystaná volebná reforma by mohla posilniť ich postavenie medzi najmladšími voličmi. Tí sa sa v prieskumoch verejnej mienky prikláňajú k ľavici alebo k stredovo orientovaným politickým stranám. Naopak, menší počet mladých podporuje konzervatívcov. Tieto nálady v spoločnosti môžu byť dôvodom, pre ktorý sa labouristi tešia na volebnú reformu a, naopak, konzervatívci s ňou jednoznačne nesúhlasia.