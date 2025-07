Šesť krajín sa zhodlo na potrebe sprísnenia migračných pravidiel EÚ

Piatkové stretnutie lídrov sa uskutočnilo na vrchu Zugspitze v južnom Nemecku. Medzi opatrenia, na ktorých sa dohodli, patrí odstránenie legislatívnych prekážok v premiestňovaní odmietnutých uchádzačov o azyl do zabezpečených centier mimo EÚ alebo umožnenie azylových konaní v tretích krajinách.

Deportácie do krajín ako Afganistan či Sýria by sa mali stať štandardným postupom a občania krajín, ktoré pri deportáciách nespolupracujú, by mali čeliť vízovým obmedzeniam, uvádza sa v spoločnom dokumente.

„Spoločne sme presvedčení, že Európa musí konať jednotne a s odhodlaním na efektívnom redukovaní nelegálnej migrácie,“ píše sa v dokumente. Návrh si bude vyžadovať schválenie v Bruseli.

Stretnutie lídrov prišlo po tom, ako nemecká vláda v piatok ráno deportovala 81 Afgancov v rámci svojho opakovane avizovaného postoja na boj proti migrácii, pripomína Reuters.