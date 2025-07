Talianski ochrancovia práv zvierat chcú zakázať predaj a varenie živých desaťnožcov

Vytvorili kvôli tomu koalíciu, ktorá má tento cieľ dosiahnuť, informovala agentúra ANSA. Po zákonodarcoch chcú, aby desaťnožci mali podobný status ako cicavce či vtáky.

Vo vedeckej komunite je podľa talianskych ochrancov práv zvierat široký konsenzus, že desaťnožci pociťujú bolesť. Kvôli tomu je podľa nich vhodné zakázať praktiky, ktoré spôsobujú bolesť týmto zvieratám, napríklad varenie zaživa. Koalícia organizácií tiež požaduje zákaz predaja živých desaťnožcov v obchodoch. „V týchto prípadoch nie je možné overiť, v akých podmienkach sú zvieratá držané, ako sa s nimi zaobchádza a ako sú zabité,“ uvádza organizácia.

Taliansko by podľa aktivistov malo nasledovať príklad Švajčiarska a Nórska, kde už platí zákaz variť zvieratá, ktoré sú ešte živé. So svojou iniciatívou chcú využiť to, že talianske úrady chystajú konzultácie o možných zmenách ohľadom zaobchádzania s desaťnožcami.

Veľa talianskych receptov počíta s varením živých langust 15 až 20 minút vo vriacej a mierne osolenej vode. K tomu sa zvyčajne dáva zelenina, citrón či ľahká majonéza. Kritici tvrdia, že langusty pri varení zažívajú veľkú bolesť. Medzi kuchármi sa už mnoho rokov vedie debata, či má varenie zaživa dopad na chuť pokrmu. Množstvo obchodov s rybami potom ponúka živých desaťnožcov mimo akvária.