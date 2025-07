Nemecký kancelár Friedrich Merz pochybuje, že by sa Ukrajine podarilo vstúpiť do Európskej únie pred rokom 2034. Vyhlásil to v piatok v Berlíne na okraji tlačovej konferencie s novým rumunským prezidentom Nicušorom Danom.

Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, považuje vstup do EÚ a tiež do Severoatlantickej aliancie za svoje ciele. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas februárovej návštevy Kyjeva povedala, že Ukrajina by sa mohla začleniť do európskeho bloku ešte pred rokom 2030, ak bude rýchlym tempom pokračovať v reformách.

„Pre nás je v prvom rade absolútnou prioritou urobiť všetko, aby táto vojna skončila,“ povedal Merz. „Potom sa budeme baviť o rekonštrukcii Ukrajiny… ale to bude trvať roky,“ uviedol s tým, že to pravdepodobne ani neovplyvní súčasný strednodobý finančný rámec EÚ do roku 2034.

Zelenskyj si podáva na samite ruky, aj s Ficom Video

Naopak, von der Leyenová o možnom ukrajinskom členstve v EÚ hovorila vo februári optimisticky. „Ak budú pokračovať touto rýchlosťou a v tejto kvalite, snáď by to mohlo byť skôr ako v roku 2030,“ povedala von der Leyenová.

Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ niekoľko dní po tom, ako na ňu 24. februára 2022 zaútočili ruské vojská, a status kandidátskej krajiny získala v júni toho istého roku. V decembri 2023 Európska komisia odporučila začať s Ukrajinou vstupné rozhovory, čo EÚ urobila vlani v júni.

Predseda Európskej rady António Costa vo februári v Kyjeve povedal, že členstvo v EÚ by bolo najväčšou bezpečnostnou zárukou pre budúcnosť Ukrajiny.

Niekdajší ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom bezpečnostnej rady, poradného orgánu prezidenta Vladimira Putina, v júni vyhlásil, že vstup Ukrajiny do EÚ by znamenal pre Rusko priame nebezpečenstvo. Podľa Medvedeva sa EÚ mení na vojenský pakt namierený proti Rusku.

Moskva tiež odmieta rozširovanie NATO o štáty vo svojom susedstve. Ruská invázia na Ukrajinu pritom viedla k tomu, že sa Fínsko a Švédsko vzdali neutrality a vstúpili do Severoatlantickej aliancie.