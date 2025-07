ONLINE: Bild: Hľadá sa cesta, ako dostať Patrioty na Ukrajinu. Trump svoje nedá

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 242 dní Presný zásah. Ukrajinskí ostreľovači majú Rusov na muške Video Ukrajinskí snajperi pri práci. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

8:10 Bola to nádejné proti Putinovým raketám: V pondelok americký prezident Donald Trump oznámil, že dodá Ukrajine zbrane a Európania za ne budú musieť iba zaplatiť. Teraz je jasné, že Nemecko nielenže musí zaplatiť, ale ich aj samo dodať. A napriek tomu, že Bundeswehru už teraz chýba protivzdušná obrana. Napísal to nemecký denník Bild.

Ukrajinci potrebujú systémy protivzdušnej obrany, aby sa mohli brániť proti raketovému a dronovému teroru z Ruska. Plán bol, že Ukrajina dostane ďalšie systémy Patriot. Nemecko chcelo pokryť náklady na dva kusy (dve miliardy eur). Kancelár Friedrich Merz (69, CDU) to Trumpovi niekoľkokrát ponúkol. Teraz sa však ukazuje, že Nemecko nielenže zaplatí, ale pravdepodobne bude musieť poslať vlastný systém protivzdušnej obrany, pretože Trump sa odmieta vzdať svojich zbraní.

Bundeswehru však už teraz chýba protivzdušná obrana, píše Bild. Na začiatku vojny na Ukrajine mal dvanásť systémov Patriot na ochranu Nemecka pred leteckými útokmi. Tri systémy dostala Ukrajina. V Poľsku sú v prevádzke dva systémy na zabezpečenie letiska, cez ktoré NATO prepravuje všetky zbrane pre Ukrajinu. Podľa informácií Bildu od Bundeswehru sa v súčasnosti aktualizujú tri systémy, a preto momentálne nie sú funkčné. Na výcvik vojakov je potrebný aspoň jeden systém.

To znamená, že pre domácu protivzdušnú obranu sú v súčasnosti k dispozícii maximálne tri jednotky. Ak by sa odovzdal ďalší systém, zostali by dva. Situácia sa nezlepší ešte niekoľko rokov. Predchádzajúca koaličná vláda si objednala osem systémov Patriot. Prvý by mal doraziť koncom roka 2026 a zvyšné do roku 2029, uviedol nemecký denník.

Denník Bild sa od zdrojov v nemeckej vláde dozvedel, že pôvodný plán bol, aby Američania poslali na Ukrajinu zbrane z vlastných zásob, pričom Nemecko by hradilo náklady na doobjednanie. Trump však potom trval na tom, že americká armáda nemôže odovzdať žiadny zo svojich systémov protivzdušnej obrany. Európa by musela systémy protivzdušnej obrany získať z vlastných zásob.

Jednoducho povedané: samotné zaplatenie zbraní pre Ukrajinu zo strany Nemecka nestačí. Európa musí tiež zaplniť medzery vo svojich zásobách a náhradné kusy si môže objednať iba od amerického zbrojárskeho priemyslu, pripomína Bild. V Európe je nedostatok protivzdušnej obrany. Už niekoľko dní prebiehajú dôverné rokovania o tom, kto môže Ukrajine pomôcť. Kancelár Merz vysvetlil: „V posledných dňoch sme dosiahli dohodu, že na Ukrajinu dodáme celkovo deväť systémov Patriot z Európy a že tieto systémy potom nahradia Spojené štáty. Musíme si udržiavať aj vlastné obranné kapacity.“

Jedno z riešení je, že Švajčiarsko, ktoré má dostať Patriot, ho posunie na Ukrajinu a zaplatí to Nemecko. Tento systém sa však ešte len dokončuje a môže to trvať ešte minimálne šesť až osem mesiacov. Podľa Bildu Nemecko teda zvažuje, že posunie na Ukrajinu jeden zo svojich systémov, ale dodanie náhrady by trvalo roky.

8:05 Juhoukrajinská Odesa sa ocitla pod rozsiahlym dronovým útokom ruských síl. Útok si vyžiadal najmenej jednu obeť na živote, informoval v sobotu skoro ráno na telegrame starosta prístavného mesta pri Čiernom mori. Najmenej jedna viacpodlažná obytná budova sa podľa neho pri útoku ocitla v plameňoch.

Podľa serveru Ukrajinska pravda informovalo v noci ukrajinské letectvo o ruských raketách smerujúcich nad Dnepropetrovskú a Charkovskú oblasť, ďalšie sa pohybovali nad Poltavskou, Čerkasskou, Žitomyrskou aj Kyjevskou oblasťou. Poplach bol v noci na sobotu podľa webu vyhlásený aspoň po istý čas vo všetkých ukrajinských regiónoch, o škodách či zostreloch rakiet a dronov sa ukrajinská obrana zatiaľ nezmienila. Do vzduchu ale kvôli útoku, ktorý Ukrajinska pravda opísala ako „rozsiahly“, svoje stíhačky poslalo susedné Poľsko.

Starosta Odesy Hennadij Truchanov uviedol, že na mesto smerovalo najmenej 20 dronov. Odesa je častým terčom ruských útokov, pripomína agentúra Reuters.

„V dôsledku útoku bola poničená civilná infraštruktúra,“ napísal Truchanov. Vznietil sa výškový bytový dom a ľudí z miesta vyslobodzujú záchranári, dodal starosta. Neskôr Truchanov uviedol, že bolo v súvislosti s útokom potvrdené jedno úmrtie. Informácie o zranených sa spresňujú.

Podľa agentúry Unian bol letecký poplach vyhlásený v piatok približne o 22.40 h. Neskôr monitorovacie kanály informovali, že na aglomeráciu smerujú dve skupiny dronov Šáhid, jedna od Čierneho mora.

Miestni obyvatelia na sociálnych sieťach informovali, že v meste zúria požiare, sú poškodené obytné budovy a je cítiť silný zápach horenia.

Masívny útok oznámil tiež šéf oblastnej správy Dnepropetrovkej oblasti Serhij Lysak, podľa ktorého to bola „pekelná noc a ráno“ pre mesto Pavlohrad. „Výbuch za výbuchom, ruskí teroristi použili rakety aj bezpilotné stroje,“ uviedol. V dôsledku útoku bola podľa neho zničená hasičská stanica, priemyselný podnik a niekoľkoposchodový obytný dom.

Dronmi útočí aj brániaca sa Ukrajina na Rusko. Podľa serveru Kyiv Independent už tretiu noc po sebe hlásia dronové útoky ruská metropola Moskva. Ruská protivzdušná obrana počas menej ako dvoch hodín zostrelila 13 dronov letiacich na Moskvu, uviedol v sobotu nadránom starosta ruského hlavného mesta Sergej Sobjanin. Informácie o prípadných obetiach alebo škodách nezverejnil.

Podľa ruských telegramových kanálov očití svedkovia uviedli, že niektoré drony boli zostrelené blízko Zelenogradu, satelitného mesta vzdialeného zhruba 37 kilometrov severozápadne od centra Moskvy.

Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už vyše tri roky a súčasťou bojov sú útoky oboch strán na rôzne ciele na území nepriateľa. V poslednom čase Moskva zintenzívnila vzdušné útoky na susednú krajinu a jej jednotky podľa dostupných informácií na viacerých miestach za cenu vysokých strát pomaly postupujú.