Zrušiť ich chcela aj FSB. Ako nórski novinári bojujú s Putinovým režimom

Ako by ste opísali denník Barents Observer?

Pôsobíme v meste Kirkenes na severe Nórska pri hranici s Ruskom. Naša kancelária je od nej asi desať kilometrov. Počas posledných takmer 25 rokov sa venujeme cezhraničnej žurnalistike so zameraním na Arktídu, severné Rusko, polostrov Kola a na témy, ako sú politika klimatickej bezpečnosti a hospodárstvo. A robíme toho ešte oveľa viac. Riešime lodnú dopravu, prepravu energií či to, čo sa deje na súostroviach v Arktíde. Je nás pár Nórov a niekoľko ruských novinárov v exile, ktorí prišli po tom, čo Rusko vo februári 2022 začalo totálnu vojnu proti Ukrajine. Kirkenes je v skutočnosti veľmi pekné miesto na žurnalistickú prácu. Je to malé a útulné mestečko, ktoré sa nachádza v geopoliticky veľmi zaujímavej oblasti. Blízko je Fínsko, a teda Európska únia a hneď vedľa máme Rusko a z bezpečnostného hľadiska dôležitý polostrov Kola.

Barents Observer žaluje ruského generálneho prokurátora za to, že zaradil vaše noviny na zoznam takzvaných nežiaducich organizácií. „Žiadne temné tiene z kremeľských múrov nikdy nebudú schopné zastaviť našu žurnalistiku,“ povedal váš šéfredaktor Thomas Nilsen. Pravdou však je, že tento prípad nemôžete vyhrať, aspoň nie za súčasného režimu v Rusku. Prečo to teda robíte?

V prvom rade si myslím, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme sa my novinári postavili a chránili právo na nezávislú a slobodnú žurnalistiku. Sme pod narastajúcim tlakom a diktatúry ako Rusko majú veľmi veľký záujem o to, aby nám zavreli ústa, zastavili našu prácu a potlačili náš slobodný hlas. Barents Observer nebude akceptovať, že nás blokujú, že nás Moskva vyhlásila za nežiaducich. Ruské úrady sa nás snažia zastaviť a náš šéfredaktor je pre nich persona non grata. Považujeme za úplne nelegitímne, že nás vyhlásili za takzvanú nežiaducu organizáciu, len preto, že robíme slobodnú a nezávislú žurnalistiku založenú na faktoch. Preto sme sa rozhodli žalovať ruského generálneho prokurátora.

Kto vás zastupuje v Rusku?

Sme v kontakte s tímom veľmi šikovných ruských právnikov. Sú to nezávislí a slobodní advokáti, ktorí pôsobia zo zahraničia, keďže najmä po začiatku veľkej vojny proti Ukrajine všetci museli opustiť Rusko. Jeden z nich nám v tomto prípade pomáha. Má asistentov v Rusku, ktorí riešia niektoré praktické otázky, a preto sme boli schopní spustiť súdny prípad a pojednávania sa už začali v Moskve. Ako ste povedali, samozrejme, že neočakávame, že vyhráme. V súčasnom Rusku je to nemožné. Ale aj tak to prinútilo úrady a generálneho prokurátora, aby sa na prípad pozreli a my ich konfrontujeme.

zväčšiť Foto: Profimedia Kirkenes Nórski vojaci a vojačky pri Kirkenese neďaleko ruských hraníc.

Čo to znamená, že vás v Rusku označili za takzvanú nežiaducu organizáciu? Vo februári 2025 Barents Observer vyhral spor na Európskom súde pre ľudské práva týkajúci sa toho, že vás úrady režimu Vladimira Putina nezákonne blokovali. Na nasledujúci deň ruská generálna prokuratúra vyhlásila váš denník za nežiaducu organizáciu.

Naša práca a aktivity v Rusku čelia reštrikciám. Napríklad každý, kto zverejní náš príspevok na sociálnych sieťach, čelí trestnému stíhaniu. Samozrejme, to platí aj pre ľudí, s ktorými sa rozprávame. Čiže Rusi, ktorí s nami nejakým spôsobom spolupracujú, môžu potenciálne čeliť vážnym následkom. A v krajine stále narastá počet organizácií, ktoré úrady označujú za nežiaduce. Náš boj naozaj trvá už dlhšie. V roku 2019 nás v Rusku zablokovali, čo sme právne napadli. V systéme Putinovho režimu sme prehrali, ale obrátili sme sa na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Šiesteho februára tohto roku v našom prípade zaznel verdikt a zvíťazili sme. No, ako ste spomenuli, hneď 7. februára prišiel list od generálneho prokurátora v Moskve, že sme takzvaná nežiaduca organizácia.

Vaši novinári v podstate nemôžu vstúpiť na ruskú pôdu. Jeden z nich Denis Zagore práve dostal z Ruska pokutu, hoci od roku 2022 pracuje v Nórsku. Ako získavate správy z Ruska?

Je to čoraz zložitejšie. Rusko prakticky neustále prichádza s novými predpismi, ktoré sa týkajú cenzúry, a zároveň medzi Rusmi narastá autocenzúra. Politika zastrašovania je pomerne účinná, ľudia sa čoraz viac boja hovoriť a informovať o tom, čoho sú svedkami. Ale naďalej sa usilujeme pokrývať, čo sa v Rusku deje. Máme niekoľko zdrojov informácií. Od satelitov cez internetové databázy až po sociálne siete. Na nich je stále pomerne veľa informácií. Dôležitá je informačná platforma Telegram. Ale tiež sociálna sieť VKontakte, ktorá je podobná Facebooku, hoci ju úrady výrazne regulujú. Stále sa na nej dá nájsť množstvo informácií a používame tiež niekoľkých ďalších zdrojov. Takže sledovať dianie v Rusku je čoraz ťažšie, ale zatiaľ sa to ako-tak dá.

Do akej miery vám takpovediac lichotí fakt, že vám Rusko venuje takúto pozornosť? Samozrejme, v Kirkenese robíte skvelú prácu a píšete o najrôznejších problémoch, ale vašu redakciu tvorí naozaj len niekoľko ľudí. Zdá sa však, že Rusko sa vami rozsiahlo zaoberá. Prečo je to tak?

Podľa mňa sa ruské úrady mimoriadne obávajú nezávislých médií. Publikujeme po rusky, takže máme čitateľov vo vnútri krajiny. Režim sa bojí slobodných hlasov a toho, že ľudia budú mať prístup k nezávislým informáciám, ktoré nie sú v súlade s postojmi úradov. Preto sa usiluje tvrdo zakročiť proti všetkým médiám, ktoré robia investigatívnu žurnalistiku. Máte pravdu, že Barents Observer je malý, tak prečo by nám mal niekto venovať pozornosť? Ako vravím, myslím si, že je to preto, že máme správy v ruštine a tiež preto, že sa zaoberáme regiónom, ktorý je z bezpečnostného hľadiska mimoriadne významný. Polostrov Kola je veľmi dôležitý pre aktivity ruských ozbrojených síl a to je dôvod, prečo o dianí v tomto regióne pozorne píšeme. Takže áno, sme malí, ale máme hlas v Rusku, a je to skutočne pomerne lichotivé, že nám venujú toľko pozornosti.

V minulosti sa vašu prácu dokonca usilovala narušiť ruská bezpečnostná služba FSB a žiadala nórske úrady, aby vás zrušili. Čo sa vtedy stalo?

Naša konfrontácia s ruskými úradmi trvá už dlho. Prípad, o ktorom hovoríte, siaha až do roku 2014. Vtedy sme sa zo spoľahlivých zdrojov dozvedeli, že ruská FSB požiadala nórske úrady, aby ukončili našu činnosť. Bolo to v čase, keď sme boli súčasťou nórskej verejnej organizácie. Myslím si, že Rusi predpokladali, že nás jednoducho bude možné zrušiť. Ale, samozrejme, v Nórsku a vo zvyšku Európy to tak nefunguje. Takže pokračujeme v práci a existujeme a dnes sme úplne nezávislí a Barents Observer vlastnia priamo novinári.

Keď som v roku 2014 navštívil Kirkenes, v tom čase tam ešte fungovala cezhraničná spolupráca s Ruskom, hoci to bolo už po anexii Krymu a začiatku vojny na východe Ukrajiny. Ako by ste opísali súčasný stav vzťahov medzi Nórskom a Ruskom?

Nórsko je malá krajina, ktorá sa usilovala nájsť rovnováhu medzi záujmami Východu a Západu. Samozrejme, vždy sme boli súčasťou západného bloku a patríme do NATO. Ale keď sa veci koncom 80. rokov začali meniť, Nórsko prevzalo iniciatívu a rozširovali sme vzťahy s Ruskom. Za viac ako 30 rokov sme do nich investovali veľa zdrojov a energie. Kirkenes sa stal centrom cezhraničných aktivít a Nórsko chcelo byť akýmsi mostom do Ruska. Do pohybu sa dali experimenty s projektmi v oblasti kultúry, životného prostredia a podobne. A vytvorila sa aj pomerne silná politická spolupráca medzi severnými nórskymi regiónmi a severnými ruskými oblasťami.

Keď ste v roku 2014 navštívili Kirkenes, takmer všetko toto bolo stále nedotknuté, a ľudia boli veľmi hrdí na to, že žijú v pohraničnom meste. Ale, samozrejme, už bolo zrejmé, že sa veci menia. Bolo čoraz jasnejšie, ktorým smerom sa Putinov režim uberá. Anexia Krymu bola skutočne veľmi dramatická a Barents Observer už vtedy varoval pred jej vplyvom na spoluprácu. A mali sme pravdu. Vzťahy sa rýchlo zhoršovali a po februári 2022 z nich nezostalo nič. Neexistuje žiadna cezhraničná spolupráca s výnimkou niekoľkých stretnutí medzi pobrežnou a pohraničnou strážou. Hoci hranice nie sú uzavreté, doprava medzi krajinami sa nedá porovnať s tým, čo sme tu mali v minulosti. Je to dosť smutný príbeh. Začali sme plní optimizmu a mysleli sme si, že Rusko bude partnerom, s ktorým by sme mohli úzko spolupracovať. Ale skončilo sa to úplne inak. V Kirkenese bol život vždy zaujímavý, ale teraz aj z negatívnych dôvodov.

V minulosti sa v meste objavili migranti, ktorých podľa všetkého zámerne cez hranicu posielalo Rusko. Ešte sa to deje?

Už nie. Videli sme to v rokoch 2014 a 2015. Cez polostrov Kola prúdil naozaj veľký počet migrantov. Nórsko to prekvapilo, veď na nič také nebolo pripravené. Hovoríme o Arktíde, kde teploty môžu klesnúť veľmi hlboko pod nulu. A zrazu sme videli na hraniciach Sýrčanov a migrantov z rôznych krajín Afriky. Bol skutočne hybridný útok, ktorý Rusko dôkladne naplánovalo, a bol to spôsob, ako otestovať Nórsko aj Fínsko. Podľa mňa to bol pre Moskvu dosť veľký úspech. Ako som povedal, Nórsko na to nebolo pripravené, bol to chaos a mali sme problém zvládnuť tých asi päťtisíc migrantov. Podobne to bolo vo Fínsku, ktoré sa po niekoľkých vlnách utečencov rozhodlo úplne uzavrieť hranicu s Ruskom.

Spomenuli ste hybridný útok, ktorým Rusko testovalo Nórsko. Keď diskutujeme o regionálnej a európskej bezpečnosti, často hovoríme o pobaltských krajinách alebo o Fínsku. Do akej miery sa však Nórsko obáva prípadného vojenského útoku zo strany Ruska?

Susedíme s Ruskom. Rovnako ako Ukrajina, ktorej hranice sú medzinárodne uznané. Takže pre akýkoľvek štát susediaci s Ruskom je invázia veľmi vážnym problémom. Je to dôkaz, že Putinovmu režimu nemôžeme dôverovať. Nemyslím si, že Nórsku hrozí nebezpečenstvo invázie. No dnes existuje mnoho spôsobov, ako viesť vojnu a destabilizovať krajiny. Vieme, že Rusko je v tejto oblasti veľmi aktívne, nielen voči Nórsku, ale aj voči mnohým iným štátom v Európe. Sme svedkami hybridných útokov či sabotáží. Problém sa môže vyskytnúť aj na mori alebo na Svalbarde, kde je Rusko výrazne prítomné. Neverím však, že uvidíme ruské tanky prekračovať hranice do Kirkenesu. Ak sa pozriete na ruské vojenské základne, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Nórska, sú výrazne oslabené v porovnaní s tým, ako vyzerali pred totálnou vojnou proti Ukrajine. Do bojov odtiaľ poslali veľa mužov a stovky či dokonca tisíce z nich zabili. Rusko tiež stratilo veľa vojenskej techniky. Moskva pravdepodobne nebude schopná tieto základne posilniť, kým pokračuje vojna proti Ukrajine. Ale veci sa môžu zmeniť a to je, samozrejme, veľký problém.