Chudoba ohrozuje čoraz viac Ukrajincov. Penzisti si neprilepšia ani po zvýšení dôchodkov, prečo sú na tom horšie ako seniori na Slovensku?

Počas ruskej invázie ide mnohým Ukrajincom nielen o holý život, ale aj o dôstojné prežitie. Od vpádu cudzích vojsk výrazne pribudol počet obyvateľov, ktorí sa ocitli v pásme chudoby. Upozornil na to predseda finančného výboru parlamentu Danylo Hetmancov. „Miera chudoby sa od začiatku vojny takmer zdvojnásobila," povedal pre server Noviny. Bezmála až o polovicu viac ich však nie: Hetmancov konkretizoval, že od začiatku bojov, ktoré rozpútala ruská armáda, sa počet Ukrajincov žijúcich v pásme chudoby zvýšil o 37 percent. Do roku 2022, naopak, bola krivka osôb žijúcich v chudobe klesajúca.

Užitočná pravda- Aká bude budúcnosť dôchodkov na Slovensku? Video Zdroj: TV PRAVDA

Štatistika je založená na kritériu Svetovej banky. Tá určila pre Ukrajinu denný príjem najmenej 8,3 amerického dolára (7,2 eura), aby človek neskĺzol do pásma chudoby. „Svetová banka vypočítala, že na Ukrajine je možné považovať za chudobných 29 percent obyvateľov, čo je 9 miliónov ľudí," napísal server Hlavnoje. „Ukrajina má väčší ukazovateľ chudoby napríklad v porovnaní s Guatemalou, Marokom, Bangladéšom, Indiou, Uzbekistanom, Kirgizskom a so Srí Lankou," podotkol server Money.

Od 1. júla tohto roku dosahuje priemerný mesačný dôchodok na Ukrajine 6410 hrivien, priemerné mzdy sú na úrovni necelých 24-tisíc hrivien. „Znamená to, že podľa hodnotenia Svetovej banky ukrajinskí poberatelia priemernej výšky dôchodku žijú pod úrovňou chudoby," uviedol server TSN. V ich prípade to vychádza v prepočte len 132 eur mesačne, čiže len niečo viac ako 4 eurá na deň. U pracujúcich je porovnateľný príjem v prepočte 483 eur, čo denne vyjde na 16 eur.

TK hnutia Progresívne Slovensko - Ficove vlády nás oberajú o dôchodky, chystajú ďalšie zásahy Video Zdroj: TV Pravda

Zlá situácia penzistov súvisí nielen s vojnou, ktorá vo februári vstúpila už do štvrtého roku bojov. Ukrajina dlhodobo prešľapuje na jednom mieste: k zásadnej reforme penzijného systému sa doteraz neodhodlala. Aké sú dôsledky? Rozdiel medzi priemerným dôchodkom a priemerným platom je viac ako trojnásobný. Naopak, na Slovensku priemerná penzia predstavuje zhruba 45 percent priemernej mzdy, ktorá už prekročila hranicu 1500 eur v hrubom.

Na Ukrajine žije viac ako 10 miliónov dôchodcov. Ľudia tam môžu odísť do penzie, keď majú ešte len 60 rokov (platí to o mužoch aj o ženách). Na Slovensku je to 63 rokov. Najnovšia zmena s výhľadom do budúcnosti začala platiť nedávno: „Dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1967 je 64 rokov a jeden mesiac," informuje Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke s tým, že podľa počtu vychovaných detí sa tento vek môže znížiť na 63 rokov a sedem mesiacov (pri troch a viacerých deťoch).

Ukrajinský server News Finance napísal, že penzijný systém na Ukrajine patrí medzi najmenej efektívne v celej Európe. Za jednu z hlavných príčin označil chýbajúce doplnkové dôchodkové sporenie. „Ukrajina mešká s plnohodnotnou dôchodkovou reformou dve desaťročia," citoval server Hetmancova. Zároveň poukázal na to, že keby sa už okolo roku 2000 zaviedol ďoplnkový dôchodkový pilier, ľudia, ktorí budú odchádzať do penzie, by už začali dostávať viac peňazí.

Veľmi slabou útechou pre dôchodcov na Ukrajine môže byť valorizácia penzií. Konkrétne naposledy zvýšenie ich príjmov od jari tohto roku. Štát im zdvihol penzie o 10 percent, ale reálne dostávajú menej peňazí v porovnaní s minulým rokom. Dôvod? Vysoká inflácia: index spotrebiteľských cien totiž medziročne vzrástol až o 12 percent. Takže štát im síce dá viac peňazí, ale môžu si za naekúpiť menej tovarov a služieb, ako mohli vlani.

Robert Fico: 13. dôchodok je nedotknuteľný. Sociálny štát nie je výmysel, ale ústavný príkaz, prikyvoval premiérovi minister práce Tomáš Video Zdroj: TV Pravda

Mimochodom, tí, čo dostávajú priemernú výšku penzie 6410 hrivien mesačne, ešte môžu byť radi. Veľa je takých, čo poberajú oveľa nižšie dôchodky: .„Menej ako 5-tisíc hrivien má viac ako polovica dôchodcov," upozornil server Obozretateľ. Táto suma je pritom menšia, ako je výška životného minima, ktoré v prepočte vychádza len na 103 eur.