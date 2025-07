Má pravdu Biblia alebo Darwin? Opičí proces s americkým učiteľom pripomínal inkvizíciu

Možno biblickým textom veriť od slova do slova? Majú pravdu vedci alebo Starý zákon? Aj keď to dnes pôsobí úsmevne, ešte pred sto rokmi sa v USA konal jeden z najznámejších súdnych procesov v histórii, kde sa rozhodovalo, či na školách treba učiť podľa Biblie alebo Darwinovej evolučnej teórie. Súd bol jedinečný aj tým, že ho vlastne celý zinscenovali, len aby vyvolali rozruch.

Foto: Tennessee State Library and Archives John Scopes, Clarence Darrow, opičí proces John Scopes (v strede) medzi svojimi obhajcami - Dudleym Fieldom Maloneom a Clarenceom Darrowom (vpravo).

„Učiteľom na univerzitách, pedagogických ústavoch a na všetkých ostatných verejných školách v štáte, ktoré dostávajú čiastočnú alebo úplnú podporu z verejných prostriedkov, sa zakazuje vyučovať teóriu popierajúcu biblické učenie o Božskom stvorení človeka a namiesto toho tvrdiť, že človek pochádza z nižších živočíšnych druhov,“ uvádzalo sa v tzv. Butlerovom zákone z marca 1925.

Práve ním sa to všetko začalo. V 20. rokoch minulého storočia vrcholil medzi americkými protestantmi ideologický spor, ako pristupovať k evolučnej teórii, ktorú v roku 1859 predstavil anglický prírodovedec Charles Darwin.

Komiks namiesto učebnice? Prečo nie! Hrdinovia klímy idú do slovenských škôl Video Zdroj: TV Pravda

Najmä v južných štátoch USA sa učenie o tom, že „človek pochádza z opice“, ako sa to zjednodušene interpretovalo, stretávalo s nevoľou bigotne založených kresťanov.

Aj súd je reklama

John Washington Butler bol prostý farmár, no ako člen Snemovne reprezentantov štátu Tennessee bol aj horlivým bojovníkom proti modernizmu, ktorý vraj „z Ježiša Krista robí fakíra, kresťana oberá o nádej a podkopáva základy našej vlády“.

Navrhol preto zákon, aby výučbu evolučnej teórie zakázali a guvernér Tennessee ho podpísal. Bola to vôbec prvá legislatíva tohto druhu v USA. Americká únia pre občianske slobody (ACLU) potom v novinách zverejnila inzerát, že zaplatí obhajobu každého učiteľa ochotného „otestovať“ zákon priamo na súde.

Čítajte viac Spory o Darwina vždy vzplanú s novou silou

Ponuky sa chopil George Rappleyea, šéf uhoľnej a oceliarskej spoločnosti v mestečku Dayton v Tennessee. Nielenže neznášal náboženský fanatizmus, ale ako šikovný obchodník vytušil, že by na celej veci mohli zarobiť.

Zvolal stretnutie v miestnej lekárni, kam pozval vybraných ľudí vrátane riaditeľa školy a dvoch právnikov. Predostrel im plán, ako môžu mestečku spraviť dobrú reklamu.

Dayton na tom nebol najlepšie. Počet obyvateľov klesol na 1 800 a obchodu sa nedarilo. Mladý manažér presviedčal, že keby sa súdny proces konal u nich, mesto by získalo potrebnú publicitu. Zostalo už len nájsť obetného baránka, teda učiteľa, ktorý by sa nechal obviniť.

Tejto úlohy sa zhostil 24-ročný John Scopes. Iróniou je, že na strednej škole v mestečku pôsobil ako tréner amerického futbalu a na hodinách prírodopisu iba suploval.

To však neprekážalo. Podstatné bolo zistenie, že sa na škole využívala štátom schválená učebnica biológie, ktorá zahŕňala i evolučnú teóriu. Ten, kto podľa nej učil, vlastne porušoval zákon.

Foto: Smithsonian Institution Archives John Scopes Stredoškolský učiteľ John Scopes, ktorý súhlasil, aby ho obžalovali z porušenia Butlerovho zákona.

Šimpanzy ako atrakcia

„Opičí proces“, ako ho nazvali, sa podobal skôr na divadlo než na súdne pojednávanie. Scopesa polícia obvinila a zatkla, no vo väzbe nikdy nesedel, pretože noviny Baltimore Sun zaňho zaplatili kauciu 500 dolárov.

Istý čas trvalo, kým sa dohodlo, kto bude zastupovať obžalobu a kto obvineného. Do súboja sa nakoniec pustili dve prominentné osobnosti.

Hlavným žalobcom sa stal obľúbený politik William Jennings Bryan, ktorý trikrát kandidoval na prezidenta USA a dva roky pôsobil ako minister zahraničných vecí. Bol známy ako kresťanský fundamentalista a skvelý rečník, právu sa však už 36 rokov nevenoval.

Ústrednou postavou obhajoby bol Clarence Darrow, ktorého dodnes považujú za jedného z najlepších právnikov v amerických dejinách. Bojoval za ľudské práva, no mal i povesť ateistu, preto ho ACLU angažovala až po tom, čo iní oslovení advokáti ponuku odmietli. Bola to dobrá voľba. Darrow bol výborný stratég s logickými argumentmi a sarkastickým humorom.

Čítajte viac Niekoľko základných škôl v Utahu zakázalo Bibliu kvôli "vulgarite a násiliu"

Proces prebiehal od 10. do 21. júla a Rappleyeaov zámer vyšiel. Záujem o kauzu bol obrovský, do Daytonu dorazili tisíce ľudí a asi dvesto novinárov. Dokonca šlo o prvý súd, ktorý vďaka rozhlasu v priamom prenose vysielali po celej krajine.

V mestečku to vyzeralo ako v cirkuse. Pribudli stany pre návštevníkov, stánky s občerstvením, kazatelia rečnili o hriechu a zatratení, všade plno plagátov a transparentov. Turistickou atrakciou sa stali šimpanzy, ktoré vraj mali vypovedať na súde.

Scopesovi advokáti sa spočiatku pokúšali dokázať, že Butlerov zákon ohrozuje akademickú slobodu, neskôr zase tvrdili, že Biblia nie je v rozpore s vedeckým poznaním.

Sudca pritom nepôsobil objektívne, nadržiaval žalobcom, manipuloval porotou, a keď Darrow ako svedkov predvolal osem odborníkov na evolúciu, siedmim z nich ani nedovolil vystúpiť.

Prípad bez víťaza

Scopes na súde nevypovedal, no sedem študentov dosvedčilo, že ich učil o evolučnej teórii. Bryan tvrdil, že „ak vyhrá evolúcia, kresťanstvo zanikne“, Darrow zase vyhlásil, že pred súdom nestojí učiteľ, ale civilizácia.

Obhajoba žalobcom vyčítala tmárstvo, prirovnávala ich k stredovekej inkvizícii tvrdiac, že ich postoj pramení z rovnakej nevedomosti, aká kedysi dostala pred súd Galilea.

Foto: Smithsonian Institution Archives Opičí proces, Clarence Darrow Clarence Darrow (stojaci vpravo) vypočúva na súde žalobcu Williama Jenningsa Bryana (sediaci pred ním). Súdne pojednávanie sa pre veľké horúčavy presunulo von.

Kľúčový moment nastal na siedmy deň pojednávania, keď obhajoba požiadala, aby na lavicu svedkov zasadol Bryan ako veľký znalec Biblie. To, čo sa potom dialo, denník New York Times opísal ako „najúžasnejšiu súdnu scénu v anglosaskej histórii“.

Bryan ako žalobca, samozrejme, nemusel predstúpiť, ale bol natoľko sebavedomý, že si prehru nepripúšťal. Darrow jeho výsluch postavil na tom, že si z biblického Starého zákona povyberal viaceré neuveriteľné historky a uznávaného politika sa pýtal, či sú pravdivé.

Mohol Jozue rozkázať slnku, aby sa zastavilo a tým sa predĺžil deň? Stvoril Boh Zem len za šesť dní, Adama a Evu v roku 4004 pred Kristom a potopu na svet zoslal v roku 2348 pred Kristom? Naozaj mohol Jonáš stráviť tri dni v bruchu veľryby?

„Verím v Bibliu tak, ako je napísaná,“ bránil sa Bryan. V dvojhodinovom rečníckom dueli s Darrowom však pohorel. Bystrý právnik ho pred všetkými zosmiešnil a úplne doplietol. „Nerozmýšľam o veciach, o ktorých nerozmýšľam,“ odvetil zmätene po jednej z otázok.

Čítajte viac Prieskum: Ateizmus vládne európskej mládeži a Česi znovu vedú

Na veci to však už veľa nezmenilo. Porota sa radila len deväť minút a Scopesa uznala za vinného. Sudca ho potrestal pokutou vo výške sto dolárov a bol koniec. Noviny Baltimore Sun i ACLU sa zaviazali, že to zaňho zaplatia, ale to napokon ani nebolo nutné.

Cieľom obhajoby bolo, aby sa prípad dostal pred Najvyšší súd USA, lenže k tomu už nedošlo. Najvyšší súd štátu Tennessee totiž rozhodol, že sudca nebol oprávnený udeliť pokutu sto dolárov. Rozsudok preto zrušil, čo znamenalo definitívnu bodku za celou kauzou.

Veríte tomu, čo sa píše v biblickom Starom zákone? Áno, Biblia má vždy pravdu. Nie, sú to báje a podobenstvá. Sú to historické príbehy, ktoré nemožno brať doslovne. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Sú to historické príbehy, ktoré nemožno brať doslovne. 42,9% Nie, sú to báje a podobenstvá. 42,9% Áno, Biblia má vždy pravdu. 14,3%

Vyšla teda snaha Rappleyeaa, Scopesa, Darrowa a ostatných celkom nazmar? Ako sa to vezme. Federálny súd sa vecou síce nezaoberal a Butlerov zákon v Tennessee platil až do mája 1967, ale evolučná teória už prestala byť takým strašiakom.

Z pätnástich amerických štátov, kde v roku 1925 pripravovali zavedenie podobnej legislatívy, obmedzili vyučovanie Darwinovej teórie napokon iba dva – Arkansas a Mississipppi.