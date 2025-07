Ruský Doktor Zlo. Ukrajinskí vojnoví zajatci opísali sadistické praktiky v kolónii číslo 10

Presný zásah. Ukrajinskí ostreľovači majú Rusov na muške Video

Ukrajinskí väzni pre stanicu Rádio Sloboda opísali muky, ktoré zažili v trestaneckej kolónii IK-10 v ruskej republike Mordvinsko.

„Mal estetické potešenie z toho, že pred ním stojíte ako krab, máte ruky zdvihnuté, nič nemáte, oči zatvorené. On vás pritom kope medzi nohy, bije vás, zasahuje pečeň, bije vás gumovým obuškom, paralyzérom. A hovorí, že ľudia ako my potrebujú genocídu," opísal Pavel Afisov, ukrajinský dôstojník 36. samostatnej brigády námornej pechoty.

Dozorcovia na väzňov posielali psy, mlátili ich plastovými rúrkami, nútili ich stáť 16 hodín, niekedy dokonca aj 24 hodín, a spievať ruské vlastenecké piesne. Hrozili im znásilnením, bili ich do genitálií a tiež psychicky mučili, napríklad vykonávaním falošných popráv.

Prví ukrajinskí zajatci prišli do väzenskej kolónie číslo 10 v júni 2022, pričom najviac ich tam dopravili vo februári 2023, keď tam zrazu priviezli 109 zajatcov. Projekt Schemy vyspovedal niekoľko z tých, ktorí sa neskôr v rámci výmeny dostali späť na Ukrajinu. Identifikácia lekára nebola jednoduchá aj preto, že len máloktorý z väzňov zbadal tvár lekára. Väčšina ho poznala len podľa hlasu a prezývky „Doktor Zlo“, ktorú mu zajatci dali.

Doktor Zlo väzňov náhodne navštevoval. Nútil ich chodiť po štyroch a chcel, aby vyli ako psy. Prípadne chcel, aby predvádzali kohúta a kikiríkali. Väzni tiež museli reagovať na jeho nezmyselné výroky, napríklad keď povedal „jogurt“, museli zakričať Danone, keď povedal „pepsi“, museli urobiť zvuk otváranej fľaše. On medzitým na nich náhodne používal paralyzér. Tým im hrozil, ak odmietli kričať „sláva ruskému zdravotníctvu“, niekedy na nich rovno zavolal stráže, aby ich „poučili“.

Lekár skrýval svoju tvár za kuklou alebo zdravotníckou ochranou maskou. Väzni však vždy spoznali jeho hlas. Stretli sa s ním hneď po vstupe do kolónie, pretože práve on dohliadal na ich röntgenové vyšetrenie kvôli možnej tuberkulóze.

Novinári z projektu Schemy však vyhľadali fotografie a videá zo spoločenských akcií zdravotníckej jednotky, ktorá mala väzenskú kolóniu číslo 10 v Mordvinsku na starosti. Rozhodujúci bol záznam z akcie nazvanej „Deň lekárskej služby väzenského systému“.

„Na ňom si môžete lekára nielen dobre prezrieť, ale tiež počuť jeho hlas. Po zhliadnutí tejto nahrávky ho spoznalo asi päťdesiat opýtaných vojakov. Novinári identifikovali jeho meno – Iľja Sorokin, má 34 rokov a má dve deti," popísalo Rádio Sloboda.

Novinári sa spojili aj so samotným Sorokinom. „To nemôže byť pravda. Tam ja nepracujem," znela jeho odpoveď. To, že Sorokin vo väznici pracoval, však novinárom následne potvrdila Taťjána Žuravljová, personalistka príslušnej zdravotníckej jednotky. Tá povedala, že sa na miesto zase vráti, až dokončí službu v ruskej armáde. Pátranie ukázalo, že Sorokin na konci roka 2024 odišiel slúžiť do ruskej armády. Prijal prezývku „Doktor“ a teraz pravdepodobne slúži pri logistických jednotkách.