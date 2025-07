Pri čakaní na jedlo bolo v Pásme Gazy zabitých ďalších 73 Palestínčanov, pápež kritizoval „barbarstvo“ vojny

Streľba do davu ľudí čakajúcich pri priechode z Izraela do Pásma Gazy na severe tohto palestínskeho územia zdevastovaného vojnou si dnes vyžiadala 67 obetí. Podľa AP nie je jasné, či za streľbou stojí izraelská armáda či miestne ozbrojené skupiny. Palestínska civilná obrana uviedla, že do davu strieľali izraelskí vojaci. Takéto prípady z Pásma Gazy miestne úrady hlásia v posledných týždňoch takmer denne, izraelská armáda zvyčajne tvrdí, že dôvodom streľby býva pohyb podozrivých osôb.

Čítajte viac Vatikán spochybňuje, že útok na kostol v Gaze bol zo strany Izraela omylom

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zo začiatku tohto týždňa bolo od konca mája zabitých najmenej 875 Palestínčanov, ktorí čakali na humanitárnu pomoc. Z toho 674 bolo zabitých v blízkosti centier organizácie Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF), ktorá má podporu Spojených štátov a Izraela a ktorá od konca mája zabezpečuje z najväčšej časti distribúciu potravín a ďalšiu pomoc v Pásme Gazy.

Čítajte viac Izrael v Sýrii útočí napriek prímeriu, ochrana drúzov je len zámienkou. Čo tým Netanjahu v skutočnosti sleduje?

GHF v Pásme Gazy zriadila len štyri strediská rozdeľovania pomoci, všetky v blízkosti pozícií izraelskej armády. Palestínčania tak chodia aj niekoľko kilometrov pre jedlo a neraz aj nadarmo. GHF začala s distribúciou potravín v Pásme Gazy po takmer trojmesačnej izraelskej blokáde všetkej pomoci, čo izraelská vláda zdôvodnila okrem iného tým, že ju kradne a zneužíva Hamas. OSN a ďalšie medzinárodné organizácie však uviedli, že drvivá väčšina pomoci sa vždy dostávala k potrebným.

Hodil palicou po drone: Posledné zábery zabitého šéfa Hamasu Sinwára Video Archívne video

Agentúra Reuters dnes citovala tiež zdravotníkov z nemocnice Šífa v meste Gaza, podľa ktorých sú medzi ich pacientmi aj stovky ľudí trpiacich vyčerpaním pre nedostatok potravín. Pred úmrtiami pre nedostatok jedla varuje dlhodobo aj OSN.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra 2023 Video Archívne video

Vojna v Pásme Gazy sa začala 7. októbra 2023 teroristickým útokom Hamasu na Izrael, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili 1 200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Väčšinu z nich prepustili pri dvoch prímeriach výmenou za stovky palestínskych väzňov. Päť desiatok rukojemníkov je stále v Pásme Gazy, väčšina z nich už zrejme nežije. Kvôli izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy zomrelo od predvlaňajšieho októbra vyše 58.000 Palestínčanov, tieto údaje uvádza ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané Hamasom, ale aj OSN ich podľa AFP považuje za spoľahlivé.

Izrael nariadil evakuáciu časti Pásma Gazy

Izraelská armáda v nedeľu nariadila evakuáciu Palestínčanov z centrálnej časti Pásma Gazy a zároveň upozornila, že akciu proti ozbrojencom hnutia Hamas plánuje teraz v oblastiach, kde doteraz nezasahovala. Informovala o tom agentúra AFP.

Evakuačné nariadenie sa týka obyvateľov a vysídlených osôb v okolí mesta Dajr al-Balah, kde izraelská armáda rozširuje svoje operácie vrátane území, kde doteraz nepôsobila. Hovorca izraelskej armády, komunikujúci v arabčine, vyzval Palestínčanov, aby sa v záujme svojej bezpečnosti presunuli na juh, smerom k oblasti al-Mawásí na pobreží Stredozemného mora.

Väčšina z viac ako dvoch miliónov obyvateľov Pásma Gazy bola počas vojny s Izraelom, ktorá trvá už 22 mesiacov, vysídlená aspoň raz. Izraelské výzvy na evakuáciu sa opakovane týkajú rozsiahlych oblastí tejto pobrežnej enklávy.

Pápež kritizoval „barbarstvo“ vojny

K situácii v Pásme Gazy sa v nedeľu vyjadril aj pápež Lev XIV., ktorý ostro skritizoval „barbarstvo“ vojny a vyzval na odpor voči „bezohľadnému použitiu sily“. S týmto vyhlásením vystúpil len niekoľko dní po útoku izraelskej armády na katolícky Kostol Svätej rodiny v meste Gaza.

„Ešte raz žiadam o okamžité ukončenie barbarstva vojny a o mierové riešenie konfliktu,“ apeloval pápež na konci modlitby Anjel Pána.

AFP pripomenula, že vo štvrtok pri útoku na spomínaný jediný fungujúci katolícky kostol v Pásme Gazy zahynuli traja ľudia. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v súvislosti s incidentom vyjadril ľútosť a uviedol, že ho spôsobila zblúdená strela.