Trump sa chcel s Muskom rozísť aj vo vesmíre. Zistil, že ho nutne potrebuje

Pre americkú vládu je o rozchode s Elonom Muskom ľahšie hovoriť ako to urobiť, píše The Wall Street Journal.

Trumpovi poradcovia diskutovali o ukončení niektorých zmlúv s kozmickou spoločnosťou SpaceX miliardára Elona Muska, ale zistili, že väčšina z nich bola životne dôležitá. Nesúhlas medzi prezidentom a miliardárskym zakladateľom výrobcu rakiet ohrozil multimiliardové dohody spoločnosti s vládou, napísal americký denník The Wall Street Journal.

Len niekoľko dní po tom, čo prezident Trump začiatkom júna nastolil možnosť prerušenia vzťahov s Muskovými podnikmi, Trumpova administratíva začala revíziu zmlúv SpaceX s federálnou vládou, uviedli ľudia oboznámení s touto záležitosťou. Revízia mala identifikovať potenciálne plytvanie multimiliardovými dohodami, ktoré spoločnosť má s vládou, uviedli zdroje.

Úradníci administratívy však rozhodli, že väčšinu týchto zmlúv nemôžu zrušiť, pretože sú kľúčové pre ministerstvo obrany a NASA, uviedli zdroje. Včasné hodnotenie zdôraznilo dominanciu spoločnosti ako popredného svetového výrobcu rakiet a hlavného poskytovateľa satelitného internetu, uvádza americký denník.

Trumpova vláda redukuje počet zamestnancov NASA. Z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v rámci zoštíhlovania vládnych úradov odíde okolo 2150 vysokopostavených zamestnancov. Napísal to nedávno server Politico, podľa ktorého by to mohlo pripraviť NASA o desiatky rokov skúseností a znamenať problémy pre vesmírnu politiku Bieleho domu, ktorý chce, aby sa Spojené štáty vrátili na Mesiac. Americký prezident Donald Trump vymenoval dočasným riaditeľom NASA terajšieho ministra dopravy Seana Duffyho, oznámila agentúra Reuters.

Pozícia šéfa amemrickej vesmírnej agentúry bola po januárovom odchode Billa Nelsona neobsadená. V máji Trump stiahol svoju pôvodnú nomináciu miliardára Jareda Isaacmana, ktorý je spojencom Elona Muska, s tým, že jeho vymenovanie by bolo „nevhodné“. Sean Duffy je bývalým športovým komentátorom televíznej siete ESPN a moderátorom relácie Fox Business na stanici Fox News. V rokoch 2011 až 2019 bol kongresmanom za štát Wisconsin. Funkcie ministra dopravy v Trumpovej administratíve sa ujal v januári.

Podľa dokumentov, ktoré má server Politico k dispozícii, v práci skončia zamestnanci v najvyšších platových triedach GS-13 až GS-15, teda tí vo vyšších vládnych funkciách, ktoré sú zvyčajne vyhradené pre odborníkov so špecializovanými zručnosťami alebo manažérskymi povinnosťami. Len v najvyššej triede GS-15 skončí 875 zamestnancov.

Mnohí z tých, ktorí odchádzajú, sa podieľajú na kľúčových misiách NASA – 1818 z nich je zamestnaných v oblastiach, ako je veda alebo pilotované kozmické lety, ostatní potom zabezpečujú podporné činnosti, napríklad IT, správu budov alebo financie.

„Agentúra prichádza o manažérsku a kľúčovú technickú odbornosť,“ myslí si Casey Dreier z neziskovej organizácie The Planetary Society, ktorá sa zaoberá podporou vedy o vesmíre. „Aká je stratégia a čo tým chceme dosiahnuť?“ pýtal sa.

Biely dom v návrhu budúcoročného rozpočtu počíta so zrušením dokonca viac ako 5 000 z terajších 18 000 pracovných miest a znížením financovania NASA o 25 percent. Ak Kongres tieto škrty schváli, bude vesmírna agentúra musieť fungovať s najmenším rozpočtom a počtom zamestnancov od začiatku 60. rokov.

V niektorých strediskách agentúry budú odchody také, že Biely dom podľa Politica môže prísť o zamestnancov, ktorí sú kľúčoví pre jeho plány poslať do polovice roka 2027 astronautov na Mesiac a neskôr aj na Mars.