Pilot civilného letu sa v Severnej Dakote vyhol zrážke s bombardérom B-52

Pilot o havárii lietadla v Indii Video

Let 3788 spoločnosti Skywest Airlines z Minneapolisu do Minotu dostal v piatok od riadiacej veže letiska povolenie na pristátie. Pilot lietadla však musel manéver zopakovať po tom, ako sa pri prvom pokuse o pristátie v dráhe letu ocitol iný stroj, uviedla podľa denníka The Washington Post (WP) Skywest Airlines, ktorá záležitosť vyšetruje.

Predstavitelia amerického letectva sa podľa WP k incidentu nevyjadrili, ale uviedli, že mohutný bombardér B-52 prelietal nad štátnym veľtrhom Severnej Dakoty v Minote, kde sa nachádza komerčné letisko aj základňa letectva.

Pilot lietadla Skywest Airlines sa ospravedlnil pasažierom za „agresívny manéver“, ktorým sa vyhol zrážke vo vzduchu, a dodal, že posádku o druhom lietadle nikto neinformoval. „Neviem, ako rýchlo leteli, ale boli oveľa rýchlejší ako my. Povedal som si, že najbezpečnejšie bude otočiť sa za nimi,“ povedal pilot, ktorého vyjadrenie jedna z cestujúcich zverejnila na sociálnych sieťach.

Údaje o lete podľa WP ukazujú, že lietadlo pri zostupe prudko odbočilo doprava a potom začalo stúpať, zatiaľ čo bombardér B-52 v tom čase v danej oblasti krúžil.

Pasažierka Monika Greenová povedala stanici CNN, že lietadlo sa chystalo pristáť, keď pocítila cuknutie. „Akoby sme sa obrátili o 180 stupňov,“ povedala Greenová.

V januári sa vo vzduchu zrazil armádny vrtuľník s komerčným lietadlom spoločnosti American Airlines blízko washingtonského letiska Ronalda Reagana. Všetkých 67 ľudí na palubách oboch strojov, ktoré dopadli do rieky Potomac, zahynulo. Nešťastie prinútilo zákonodarcov a federálne agentúry k preskúmaniu koordinácie medzi vojenskými a civilnými lietadlami pohybujúcimi sa v rovnakom vzdušnom priestore.

Januárová nehoda upútala pozornosť k nedostatku personálu v oblasti riadenia letovej prevádzky, s ktorým sa stretávajú letiská v USA. Podľa Národného úradu pre bezpečnosť v doprave (NTSB) boli v čase nehody zlúčené povinnosti niekoľkých letových dispečerov v miestnej riadiacej veži. Zatiaľ však nie je jasné, či to malo nejaký vplyv na zrážku, uviedla rozhlasová stanica NPR. V rámci škrtov administratívy prezidenta Donalda Trumpa, na ktoré dohliadala skupina pre efektivitu štátnej správy (DOGE), vedenie Federálneho úradu pre letectvo (FAA) vo februári prepustilo približne 400 ľudí.