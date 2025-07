Do ukrajinskej armády vezmú už aj penzistov. Prečo im štát dáva ponuku, aby si obliekli vojenskú uniformu?

Ukrajinské ozbrojené sily môžu posilniť šesťdesiatnici. Armáda doteraz vyraďuje zo svojej evidencie mužov, keď dovŕšia vek 60 rokov, po novom bude možné, aby predĺžili alebo podpísali nový kontrakt s vojskom. Návrh zákona, ktorý schválil parlament, im umožní v určitých prípadoch slúžiť v ozbrojených silách až do 65 rokov. Platnosť ustanovenia sa vzťahuje na obdobie vojnového stavu, čiže fakticky až do ukončenia bojov proti ruskej armáde.

Treba zdôrazniť, že nejde o mobilizáciu Ukrajincov, ktorí sa už blížia k dôchodkovému veku, prípadne už poberajú penziu. Vstup do armády v prípade ľudí vo vekovej skupine 60+ je výlučne dobrovoľný. Ako to bude vyzerať? „Ak bol niekto mobilizovaný a počas služby dosiahol vek 60 rokov, môže požiadať o jej predĺženie," ozrejmil server RBK-Ukrajina. Ostatní šesťdesiatnici dostanú možnosť podpísať nový kontrakt.

Velitelia majú jasnú predstavu, akých ľudí by vo svojich radoch radi uvideli: „S kvalitným výcvikom a s praktickými skúsenosťami na ich pozícii," uviedol RBK-Ukrajina. Samozrejme, že medzi podmienky prijatia patrí úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky pred vojenskou lekárskou komisiou. Po nej ešte musí vysloviť súhlas generálny štáb armády alebo vojenské útvary, ktoré splnomocní.

Záujemcovia môžu podpísať kontrakt armádou na jeden rok a po uplynutí 12 mesiacov ho prípadne predĺžiť. Zákon ich rozdeľuje do dvoch skupín: s nižším a s vyššími vojenskými hodnosťami. Zo znenia právnej normy vyplýva, že muži z prvej skupiny by mohli slúžiť ešte jeden rok. „Vyšší dôstojníci môžu byť v armáde až do svojich 65 rokov," poznamenal server Stopkor.

V jednej veci sa táto novinka podobá na prvé týždne bežného pracovného pomeru: na každého šesťdesiatnika sa bude vzťahovať skúšobná lehota dva mesiace, po jej uplynutí vysvitne, či si ho veliteľ nechá v útvare alebo s ním predčasne ukončí kontrakt.

V kokpite MiG-29: Ukrajinský pilot ulovil ruský Šáhid Video Pilot pod krycím menom Denfix presne zasahuje a ničí ruský dron Šáhid strelou vzduch-vzduch. Tento záznam zo Západného veliteľstva ukrajinských vzdušných síl zverejnilo Ukrajinské ministerstvo obrany / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Zmenu nemožno chápať ako nejaký zúfalý pokus o doplnenie počtov v ozbrojených silách v súvislosti s problémami pri mobilizácii, ktorej podliehajú Ukrajinci od 25 do 59 rokov. Ráta sa s tým, že šesťdesiatnici budú pôsobiť v tyle (môžu o to požiadať), pričom velitelia dúfajú, že sa oprú o ich skúsenosti. „Ide o využitie zbraní sovietskej výroby, v ktorých sa predovšetkým vyznajú dôstojníci vo veku 60+," podotkol podľa agentúry UNIAN člen parlamentného výboru pre otázky národnej bezpečnosti, obrany a rozviedky Fedir Venislavskij.

Na inej tlačovke sa Venislavskij vyjadril aj o mobilizácii. Podotkol, že sa možno nedeje všetko tak, ako si velenie armády predstavuje, no každý mesiac sa darí dostať do nej zhruba 30-tisíc nových mužov. „Ani jeden štát v modernom svete za posledných sto rokov nebol vo vojne, ako je táto, ktorá trvá už tri a pol roka," povedal Venislavskij v spojitosti s tým, že sa vyskytujú aj problémy. Za povzbudzujúce pritom označil, že až desatinu mobilizovaných tvoria dobrovoľníci, predtým ich bolo podľa neho o polovicu menej.

Bývalý slovenský MiG-29 zničil Rusom veliteľské centrum dronov navádzanými bombami GBU-39 Video Zdroj: air_fighter_ / Instagram

Čo sa týka problémov, jeden hlavný z nich konkretizoval poslanec Ivan Kostenko: „Viac ako 1,5 milióna Ukrajincov neobnovilo svoje osobné údaje vo vojenských náborových strediskách, čo komplikuje proces mobilizácie," citoval ho Stopkor.

Služba v armáde pre ukrajinských šesťdesiatnikov s cennými skúsenosťami a zručnosťami z ozbrojených síl môže byť z ich pohľadu mimoriadne finančne lákavá. Veď priemerná výška starobného dôchodku na Ukrajine dosahuje v prepočte len 132 eur a žold je v porovnaní s penziami viacnásobne väčší. Základný plat vojaka síce dosahuje iba 21-tisíc hrivien (430 eur), ale tí, čo sú na fronte, mesačne zarábajú 100-tisíc hrivien (zhruba 2050 eur) vo forme príplatku. Ďalšie dve skupiny vojakov v závislosti od plnených úloh majú nižší príjem: v prepočte niečo viac ako tisíc eur a bezmála 615 eur). Šesťdesiatnici by si krátko pred odchodom do penzie (prípadne už na dôchodku) výrazne prilepšili. (Ukrajinci začínajú poberať starobný dôchodok od svojich 62 rokov.)