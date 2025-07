Ukrajina dodatočne zvýši rozpočet na obranu. Armáde pridá trojnásobne viac peňazí, ako má Kaliňák pod palcom na celý rok

S existujúcim rozpočtom pre ozbrojené sily by si Ukrajina v tomto roku nevystačila, musela ho preto zvýšiť o niekoľko stoviek miliárd hrivien. Čo by hrozilo v opačnom prípade? Kde nájde dodatočné finančné zdroje? A ako vyzerá jej rozpočet na obranu v porovnaní so Slovenskom?

O chýbajúcich peniazoch sa čoraz viac začalo hovoriť už na jar, niektorí politici na to poukazovali ešte skôr. „Spomínate si, ako som písal, že v rozpočte chýba na vojenské výdavky najmenej 200 miliárd hrivien? Zmýlil som sa. Táto suma bude minimálne dvojnásobne vyššia: 400 – 500 miliárd," citoval v máji server Dengi poslanca Jaroslava Železňaka. Poukázal na to, že ide o peniaze, ktoré je potrebné nájsť hlavne na nákup zbraní. Súvisí to aj s tým, že po príchode Donalda Trumpa do Bieleho domu sa štedré darcovstvo vojenskej techniky zmenilo.

V júni poslankyňa Roksolana Pidlasová informovala, že vláda sa chystá predložiť do parlamentu návrh upraveného rozpočtu na obranu. Dala to do spojitosti s tým, že Ukrajina v prvej polovici tohto roku podpísala zmluvy na dodávky zbraní v celkovej výške 300 miliárd hrivien (ide o veci, ktoré má ešte len dostať od zbrojoviek). „Grant od Británie, reč je o 82 miliardách hrivien, sú jediný zdroj od medzinárodných partnerov, ktorý môžeme využiť na obranu," poukázala na stav aktuálnej priamej finančnej pomoci pre armádu zo zahraničia.

Tento mesiac vláda požiadala parlament, aby odklepol dodatočných viac ako 412 miliárd hrivien pre ozbrojené sily. V prepočte to vychádza na 8,45 miliardy eur. Na porovnanie: slovenské ministerstvo obrany, ktoré riadi Robert Kaliňák, má na tento rok v rozpočte vyčlenených necelých 2,8 miliardy eur. Znamená to, že na Ukrajine dodatočne zvýšili objem peňazí pre armádu trojnásobne v porovnaní s financiami, ktoré má Kaliňákovo ministerstvo k dispozícii na celý rok.

Z vyše 412 miliárd hrivien pôjde väčšina peňazí na nákup zbraní. „Bude to zhruba 216 miliárd hrivien," uviedol server RBK-Ukrajina. Keď započítame zmienený grant od Britov, prídeme k sume približne 300 miliárd hrivien, o ktorých hovorila Pidlasová. Treba ešte dodať, že časť týchto financií bude slúžiť aj na podporu domácich zbrojoviek. Poslanci už schválili návrh v prvom čítaní, záverečné hlasovanie sa uskutoční do konca augusta, pretože teraz majú parlamentné prázdniny.

Server Sudebno-juridičeskaja gazeta poukázal na to, že zmeny v rozpočte na obranu si vyžiadali aj presuny peňazí na iné účely v rámci ozbrojených síl: „Významné položky z plánovaných výdavkov na mzdy v období od októbra do decembra 2025 sa prerozdelili na nákup vojenskej techniky. Tým sa zvýšilo riziko nedostatočných finančných prostriedkov na platy, zvlášť pre vojakov." Server spresnil, že išlo až o 175 miliárd hrivien (3,6 miliardy eur).

Po novom Ukrajina vynaloží na obranu v tomto roku dokopy 2,6 bilióna hrivien, čo je v prepočte 53 miliárd eur (v Rusku sa počíta takmer s trojnásobne vyššou sumou). „Náklady na obranu by mali dosiahnuť približne 31 percent plánovaného tohtoročného ukrajinského hrubého domáceho produktu (HDP," napísala Pidlasová na sociálnej sieti Facebook. „Ukrajina je v tomto smere líder vo svete. Izrael, ktorý je pri porovnateľnom ukazovateli druhý, dáva na obranu 8,8 percenta svojho HDP," poznamenal server Finance.

V období od januára do júna 2025 ukrajinské ozbrojené sily zhltli viac ako dve tretiny všetkých doteraz využitých zdrojov štátneho rozpočtu. Štát, ktorý už štvrtý rok čelí ruskej invázii, dáva na obranu viac ako tretinu svojho HDP. Naopak, niektoré členské štáty NATO majú problém dodržať záväzok, že v ich prípade to budú najmenej dve percentá HDP.

Štát chce získať dodatočné finančné zdroje prostredníctvom zvýšenia rozpočtových príjmov a z pôžičiek. V prvom prípade ide o súbor viacerých opatrení, medzi ktoré patrí napríklad aj spotrebná daň z tabakových výrobkov importovaných na ukrajinské územie (v prepočte 180 miliónov eur). Poslanci doplnili vládny návrh mozaiky rôznych príjmov ešte o jednu položku. A tá nepotešila starostu hlavného mesta.

Kyjev, ktorý riadi bývalý svetoznámy boxer Vitalij Kličko, totiž príde o niekoľko miliárd hrivien . „Od 1. augusta do 31. decembra 2025 sa Kyjevu odoberie 8 miliárd hrivien, ide o 10 percent dane z príjmu, čo sú peniaze, ktoré spravidla idú do jeho rozpočtu," objasnil server Ukrainski nacionaľny novini. V prepočte je to 160 miliónov eur.

Tento pozmeňujúci návrh predložili poslanci vládnucej strany prezidenta Volodymyra Zelenského. Nedá sa vylúčiť, že sa rozhodli vziať Kyjevu nemalú časť peňazí preto, že hlava štátu má už dlhší čas napäté vzťahy so starostom (Kličko obviňuje Zelenského, že by chcel neprípustne zasahovať do rozhodovacej činnosti Kyjeva). „Sú to finančné prostriedky od obyvateľov Kyjeva – na rehabilitáciu vojakov, na platby pre vojnových veteránov a členov ich rodín, na zabezpečenie liekov a vzdelávania v meste a na sociálne dávky," upozornil nespokojný Kličko podľa webovej stránke hlavného mesta.