Rusko a Čína verzus Západ: hrozí vojna na dvoch frontoch? Scenáre vysvetľuje generál z Austrálie

Hlavný veliteľ spojeneckých síl v Európe generál Alexus Grynkewich uviedol, že v roku 2027 sa môže začať globálny konflikt, do ktorého by sa zapojili Rusko a Čína. Povedal, že existuje reálne riziko koordinovanej akcie zo strany Pekingu a Moskvy, ktorá by mohla viesť k útoku na Taiwan a krajiny NATO. Podobne sa vyjadril generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Nakoľko sa obávate takéhoto scenára?

Obavy sú na mieste, pretože si myslím, že existuje dostatok dôkazov o tom, že medzi Pekingom a Moskvou funguje určitá miera koordinácie. Čína má určite veľký záujem na tom, aby vojna na Ukrajine pokračovala, pretože takýto vývoj udrží Európanov v Európe. To je to, čo Peking chce. Neželá si, aby boli európske sily v Tichomorí, a boje na Ukrajine odvádzajú aj pozornosť USA od indopacifického regiónu. Sme svedkami toho, ako Čína a Rusko spolupracujú. Týka sa to Ukrajiny, ale tiež spoločných námorných cvičení a hliadkových letov bombardérov. Je to dobrá príprava na budúcnosť. Do roku 2027 by mali čínske ozbrojené sily dosiahnuť úroveň vojenských kapacít, ktorú požaduje prezident Si Ťin-pching. Z toho však nevyplýva, že dovtedy sa nič nemôže stať. Keďže sa všetci zameriavame na rok 2027, Čína nás môže prekvapiť a urobiť niečo už na budúci rok. A úprimne povedané, aj keby sme sa začali pripravovať hneď teraz, stále za dva roky nebudeme tam, kde potrebujeme byť. Desaťročia sme totiž zanedbávali naše vojenské kapacity a obranný priemysel.

Takže Čína by sa mohla úspešne pustiť do vojny s Taiwanom a Západ by prehral?

Netvrdím, že by sme skončili porazení. Len pripomínam, že z historického hľadiska sa konflikty nezačali len vtedy, keď boli na ne aktéri pripravení. Nemecko sa pustilo do druhej svetovej vojny, hoci generáli Adolfovi Hitlerovi odporučili, aby to ešte nerobil. Armáda Vladimira Putina určite nebola dostatočne pripravená na ukrajinskú inváziu. Čína nemala k dispozícii všetko potrebné, keď v roku 1979 zaútočila na Vietnam. Si môže spustiť vojenskú kampaň proti Taiwanu, ak sa rozhodne, že je to pre neho politicky najvýhodnejšie, nie vtedy, keď bude jeho armáda dokonale pripravená.

Bez ohľadu na to, aký pravdepodobný alebo nepravdepodobný je konflikt na dvoch frontoch s Ruskom a Čínou, aj vy naznačujete, že ho nemožno úplne vylúčiť. Aké sú teda z vášho pohľadu najdôležitejšie kroky, ktoré musí NATO a jeho spojenci vrátane Austrálie urobiť, aby sa na takýto vývoj pripravili?

V prvom rade musíme z hľadiska politickej a vojenskej prezieravosti predpokladať, že takáto vojna na dvoch frontoch je možná. Neznamená to, že Čína a Rusko budú bojovať bok po boku. Ale môžu spolupracovať a navzájom sa podporovať, čo sa už deje. Po druhé sa západní politickí lídri musia pustiť do veľmi jednoznačných rozhovorov s ľuďmi, akým bezpečnostným hrozbám môžeme čeliť. Nevravím, že majú tvrdiť, že takýto konflikt je neodvratný. Ale mali by priamo povedať, že sa takýto scenár nedá vylúčiť a že sa naň musíme pripraviť. Potrebujeme túto politickú diskusiu. Je nevyhnutné, aby ľudia chápali, že je lepšie dať teraz povedzme tri percentá hrubého domáceho produktu na obranu a odstrašenie potenciálnych protivníkov, ako neskôr vynaložiť 30 percent HDP na globálnu vojnu. A po tretie musíme posilniť kapacity obranného priemyslu, čo trvá ešte dlhšie ako rozširovanie počtu príslušníkov ozbrojených síl, a preto musíme zvýšiť tempo. A keď hovorím my, mám na mysli Európu, Ameriku, Japonsko, Južnú Kóreu aj Austráliu. Všetkých.

Je to najpravdepodobnejší scenár, že Čína napadne Taiwan a že Rusko simultánne zaútočí na krajinu NATO?

Myslím si, že Rusko a Čína by do veľkej miery svoje konanie koordinovali. Scenárov však môže byť viacero. Moskva by sa mohla rozhodnúť, že zaútočí na krajinu NATO, alebo bude ešte viac eskalovať vojnu proti Ukrajine, ktorá, samozrejme, do aliancie nepatrí. Pravdu povediac, ak budú Rusi strategicky šikovní, nepustili by sa priamo do NATO. Ako som povedal, mohli by zintenzívniť vojnu proti Ukrajine, či zaútočiť na Moldavsko, Gruzínsko či dokonca Kazachstan. Sú to krajiny, ktorým by NATO priamo neprišlo na pomoc, ale Európu by takéto konflikty aj tak dostatočne zamestnali. Ide o to, že by sme asi boli svedkami simultánnych aktivít Ruska a Číny, a možno aj Iránu, hoci ten na to teraz nemá veľa kapacít. Ale je tu ešte režim v Pchjongjangu, ktorý by mohol niečo urobiť na Kórejskom polostrove. Američania by tak museli venovať pozornosť trom vojnám. A, mimochodom, aj Austrália je stále súčasťou aliancie s Južnou Kóreou, ktorá siaha až do obdobia Kórejskej vojny v 50. rokoch minulého storočia.

V amerických médiách sa objavili informácie, že Pentagon nalieha na Japonsko a Austráliu, aby objasnili, akú úlohu by zohrali, ak by USA a Čína začali vojnu o Taiwan. Ako by na to mala Canberra reagovať?

Austrálska vláda by mala Američanom povedať niečo v tom zmysle, že im vysvetlí svoju úlohu, keď aj Spojené štáty povedia, čo budú robiť. V súvislosti s Taiwanom sa USA riadia politikou strategickej nejednoznačnosti. Nie je dôvod na to, aby Japonsko a Austrália zvolili iný prístup. Nemá zmysel, aby sme vopred deklarovali, čo budeme robiť. Je dobré, keď Austrália a Japonsko úzko spolupracujú s Amerikou, aby ako spojenci riešili rôzne scenáre a pripravili plány, ktoré sa môžu týkať Taiwanu, Filipín či inej oblasti, ktorá by mohla čeliť čínskej vojenskej agresii. Ale politické vedenie každej krajiny samostatne rozhodne o tom, čo urobí. Na Taiwane sa niečo môže stať na budúci rok, ale aj o desať rokov. Súčasná vláda v Canberre nemôže len tak zaviazať budúcich lídrov krajiny, aby išli do vojny. Najmä, keď nevieme, čo by urobili Američania.

Predchádzajúci prezident USA Joe Biden viac ráz priamo povedal, že ak Čína zaútočí na Taiwan, USA mu prídu na pomoc. Súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump sa tak jasne nevyjadruje. Prečo je to tak?

Postoj Bieleho domu je teraz oveľa nejednoznačnejší, pretože pohľad Trumpovej vlády na svet je výrazne transakčný a ekonomicky zameraný. V konečnom dôsledku je to v poriadku, veď toto si zvolili Američania. Trump nie je zástancom vojen za každú cenu a myslím si, že je naklonený uzavretiu nejakej veľkej ekonomickej dohody s Čínou. To by však mohlo mať negatívne následky pre mnoho krajín vrátane Japonska, Austrálie, Taiwanu či Filipín. Dúfam, že to takto nedopadne, ale je jasné, že Trumpova vláda je pripravená rozprávať sa so Si Ťin-pchingom o ekonomike. Na druhej strane Washington využíva vojenské aktivity ako páku na to, aby prinútil Peking sadnúť si k rokovaciemu stolu.

Viete si predstaviť, že by priama vojenská konfrontácia Západu s Čínou a Ruskom neviedla k použitiu jadrových zbraní?

Obe strany chápu, aké existenčné riziko vyplýva z použitia jadrových zbraní. Ja neverím v to, že atómová vojna by mohla byť nejakým spôsobom ohraničená. Bolo by to v prípade, že ľudia by boli úplne racionálni. Ale história svedčí o opaku. Je to základná psychológia. Ak by sme siahli po atómovom arzenáli, emócie by prevzali kontrolu a vymklo by sa to spod kontroly. Takže kľúčové je jadrové zbrane ani nepoužiť. Problémom je, že pri útoku na Taiwan by mohla byť v stávke existencia čínskeho režimu. Ak by v tomto boji zlyhal, mohol by stratiť legitimitu. Nie som presvedčený o tom, že by to mohlo viesť k jadrovej vojne, ale myslím si, že by to záviselo od toho, ako zraniteľne by sa cítili čínski komunisti. Nemusia však mať obavy z toho, že by USA napadli Čínu a chceli ju obsadiť. Nie je žiadny dôvod na to, aby to robili. Pomôcť Taiwanu je však niečo úplne iné. Je to mladá demokracia s 26 miliónmi obyvateľov v Tichomorí, ktorá si zaslúži obranu, rovnako ako Ukrajina.

Keď sa teda pozrieme na Ukrajinu, vieme, že pri Trumpovi je veľmi zložité čokoľvek predvídať. Povedali by ste však, že sme svedkami skutočného obratu, pokiaľ ide o jeho prístup k Rusku a Ukrajine?

Možno sme svedkami začiatku istého posunu v uvažovaní amerického prezidenta. Ale to je maximum, čo by som k tomu zatiaľ povedal. Trump dal Rusku 50 dní na to, aby pristúpilo na prímerie. Keď sa ho nepodarí dosiahnuť a on na konci tohto obdobia nebude konať, šéf Bieleho domu stratí v očiach NATO a Ruska aj poslednú štipku dôveryhodnosti. Nevyzerá to však tak, že Moskva má záujem o mierovú dohodu, a Kyjev len tak nekapituluje. Trump preto musí mať plán na 51. deň. A ak ten nezahŕňa väčšiu vojenskú a ekonomickú podporu Ukrajiny a viac investícií do NATO, Rusi podľa mňa budú predpokladať, že Amerika na starom kontinente končí a s Európou si môžu robiť, čo chcú. Bolo by to zlé pre vás, ale aj pre nás. V prípade, že Číňania uvidia, že Trump nemá odvahu postaviť sa Putinovi, vyhodnotia si to tak, že určite nepôjde ani proti nim. A to by bolo zlé aj pre nás v Tichomorí.