K trojnásobnej vražde v Bavorsku sa priznal Slovák zadržaný v Rakúsku

Obeťami zločinu sú 56-ročný muž, 22-ročná žena – obaja občania Nemecka – a tretia, zatiaľ neidentifikovaná osoba.

Polícia predpokladá, že Slovák, ktorý sa k vraždám priznal, následne odišiel vlakom cez Passau do 150 kilometrov vzdialenej hornorakúskej metropoly Linz.

Portál oe24.at uviedol, že bol v zlom psychickom stave a po príchode do Linzu sedel plačúc na chodníku v blízkosti železničnej stanice, odkiaľ ho privolaní policajti odviedli v nedeľu večer do nemocnice, kde sa priznal, že v Bavorsku usmrtil tri osoby. Následná prehliadka bytového domu v Zwieseli, kde muž býval, jeho výpoveď potvrdila. V súčasnosti čaká na vydanie do Nemecka.

V bytovom dome, kde sa našli mŕtve telá, bývali obete zločinu aj podozrivý; či žili v tom istom byte, sa stále zisťuje. To isté platí aj o vzťahu medzi zúčastnenými a motíve údajného páchateľa. Taktiež nie je zatiaľ nič známe o okolnostiach činu ani o tom, kedy k nemu došlo.

Podľa novín Passauer Neue Presse došlo k vraždám v dome, ktorý miestni označovali za problémový, pretože tam často dochádzalo k hádkam a fyzickým potýčkam súvisiacim s alkoholom, ako aj k narušovaniu verejného poriadku.