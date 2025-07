Vojna gangov či náhodné útoky? Berlín chce zakázať nosenie nožov, aby obmedzil násilie

„Už pomaly každý víkend zažívame, že sa v berlínskych uliciach strieľa, používajú sa mačety a nože a dochádza k veľkým násilným konfliktom,“ pripustil v rozhovore pre Welt TV Benjamin Jendro, hovorca odborovej organizácie berlínskej polície. Podľa neho je to však svojím spôsobom prirodzené.

„Vieme, že Berlín je centrom kriminality, lebo je tam veľmi veľa zdrojov príjmu. Môžeme spomenúť prostitúciu, výpalníctvo, ilegálny obchod so zbraňami či obchod s drogami,“ vysvetlil.

Spisovateľka Hana Repová: Ani v Nemecku nie je všetko ružové. Ešte stále vidím rozdiely medzi východným a západným Nemeckom Video Zdroj: TV Pravda

V najväčšom nemeckom meste, kde žije asi 3,9 milióna obyvateľov, navyše pôsobí veľa kriminálnych skupín, ktoré medzi sebou súperia.

„Máme tu viaceré veľké arabské rodiny, kde znepriatelené klany občas aj spolupracujú, no po strate rešpektu, napríklad pre hádku o nejaký lokál, sa dostanú do sporu a potom siahajú k zbraniam. Už roky predstavujú problém Čečenci, pretože aj oni si chcú uchmatnúť kus z toho veľkého koláča, ktorý hlavné mesto ponúka. A máme tu aj africké bandy,“ vymenoval policajný odborár.

Ako dodal, medzi jednotlivými gangmi dochádza veľakrát ku konfliktom. „Často to býva akcia a reakcia. To znamená, že kto je jeden deň obeťou, môže byť na druhý deň páchateľom,“ priblížil Jendro.

Policajti podľa neho proti zločinu bojujú s veľkým nasadením, ale majú to ťažké. „Treba úprimne priznať, že nikto z tých páchateľov s políciou nespolupracuje,“ pripomenul.

Čítajte viac Sú migranti hrozbou? Spôsobili nárast kriminality, varujú nemeckí ministri

Krvavá sobota

O problémoch s bezpečnosťou sa v Berlíne začalo opäť hovoriť po udalostiach, ktoré sa tam stali v sobotu. Jeden muž pri nich zomrel a dvaja utrpeli vážne zranenia.

V mestskej štvrti Gesundbrunnen, severozápadne od centra, najprv okolo 20. h zamaskovaný muž postrelil 17-ročného Kurda, ktorého v kritickom stave previezli do nemocnice.

Ako uviedol denník Bild, je možné, že šlo o pomstu za predošlý útok v berlínskom okrese Neukölln. Neznámy páchateľ tam v piatok niekoľkokrát strelil do nôh 39-ročného muža, ktorý sa chystal vysadnúť na motorku.

Zranil mu pri tom tepnu, takže keby nebolo rýchlej pomoci policajtov, zrejme by bol vykrvácal. Útok na mladého Kurda prebehol podobne. To, že páchatelia strieľajú do nôh, je údajne zámer. V prípade, že ich vypátrajú, nemôžu ich obviniť z pokusu o vraždu, len z ublíženia na zdraví.

Čítajte viac Krajnej pravici sa začína dariť už aj v západnom Nemecku. Môžu za to migranti?

V sobotu asi o 21. h sa potom pred istou kaviarňou vo štvrti Gesundbrunnen strhla bitka, do ktorej sa zapojilo 40 až 60 ľudí. Útočili na seba nožmi, rozbitými fľašami a mačetami.

Tridsaťročný muž, údajne kurdsko-tureckého pôvodu, utrpel bodné zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Údajného páchateľa, 25-ročného cudzinca, polícia zadržala. Aj on z konfliktu vyviazol so zraneniami.

Len o hodinu neskôr došlo neďaleko odtiaľ k ďalšiemu incidentu, keď 35-ročného muža z Kamerunu a jeho spoločníkov napadla skupina asi siedmich mužov. Útočili na nich baseballovými pálkami a korenistými sprejmi. Kamerunčana nakoniec niekto trikrát bodol do chrbta. Museli ho previezť do nemocnice, no jeho zranenia neboli vážne.

Nemecké médiá v tejto súvislosti spomínajú i ďalšie podobné prípady, ktoré vraj majú na rováši rôzne gangy. Minulý piatok večer niekto postrelil 26-ročného muža pred reštauráciou vo štvrti Kreuzberg a ešte predtým, 10. júna, vypukla hádka na stanici vo štvrti Gesundbrunnen, kde niekoľkí Afganci napadli 39-ročného čečenského boxera Abua Jusupova. Ten zomrel po tom, čo ho nožom bodli do krku.

Čítajte viac Stovky ľudí si v Mannheime uctili policajta dobodaného agfganským imigrantom

Aj keď viaceré médiá začali hovoriť o „vojne gangov“ a obviňovali čečenské bandy, ktoré sa vraj snažia rozširovať svoje územie, polícia také špekulácie odmietla. Podľa nej síce dôvody útokov nie sú zatiaľ známe, ale zúčastnení ľudia sa údajne nepoznali.

To, že by medzi útokmi bola súvislosť, vyšetrovatelia popreli. „Na vojnu gangov to nevyzerá,“ oznámil novinárom hovorca berlínskej prokuratúry Sebastian Büchner. „Pôsobí to skôr dojmom, že ide o náhodnú eskaláciu násilia,“ doplnil.

Zákaz nosenia nožov

Či už si vyrovnávajú účty miestne klany, alebo išlo o náhodu, pravdou je, že počet násilných trestných činov v Berlíne stúpa. A podobné bitky či prepadnutia už nie sú ničím výnimočným.

Aj podľa Jendra sú také vlny násilia v poslednom čase čoraz bežnejšie. „Hovoríme o hlavnom meste. Je to dobrý odbytový trh. Naráža tu na seba mnoho národností,“ objasnil pre Welt TV.

Čítajte viac Muž v berlínskom supermarkete pobodal zákazníka, píše DPA

Zlú povesť Berlína, čo sa týka bezpečnosti, potvrdzujú i štatistiky. V pomere k počtu obyvateľov má v Nemecku druhú najvyššiu kriminalitu – hneď po Frankfurte nad Mohanom.

A to je pritom Berlín turisticky najvyhľadávanejším nemeckým mestom. Znepokojujúce je aj zistenie, že v metropole na rieke Spréva narastá počet útokov nožmi.

Za prvých šesť mesiacov zaznamenala berlínska polícia až 1 598 trestných činov spojených s bodnými či reznými zbraňami, čo vychádza až na deväť skutkov denne. Za celý minulý rok ich napočítali 3 412 (o dve percentá menej ako v roku 2023). Pokiaľ ide o prípady z tohto roka, polícia už vyšetruje vyše 1 100 podozrivých.

Medzi nimi je 964 dospelých, 106 mladistvých vo veku 14 až 17 rokov a 56 detí mladších ako 14 rokov. Väčšinu páchateľov – až 52 percent – tvoria ľudia s prisťahovaleckým pôvodom, najmä Sýrčania, Turci a Afganci. Podobne to bolo vlani, keď na cudzincov pripadalo až 58 percent takýchto deliktov.

V Berlíne minulý týždeň zakázali nosenie nožov a ostatných zbraní v hromadnej doprave, ako aj v dopravných prostriedkoch premávajúcich v okolí mesta. Podľa predsedu berlínskych policajných odborov Stephana Weha to však nestačí. Posledné udalosti z víkendu údajne ukázali, že treba prijať všeobecný zákaz nosenia nožov na verejných priestranstvách.

Čítajte viac Hromadná bitka v Nemecku: Stovka ľudí z dvoch libanonských rodín sa do seba pustila nožmi a dýkami

„Práve mladí muži si dnes so sebou všade nosia nože, lebo sú pripravení ich použiť a tým vážne zraniť či zabiť iných,“ citoval ho portál denníka Welt.

„To, že sa nože opakovane používajú ako predĺženie ruky v skupinových konfliktoch, je vývoj, ktorý sa v priebehu rokov rozšíril, a právny štát tomu musí konečne stanoviť jasné hranice,“ zdôraznil.

Na troch verejných priestranstvách v nemeckom hlavnom meste pritom už zákaz nosenia nožov platí (Kottbusser Tor, Görlitzer Park a Leopoldplatz).

„Situáciu berieme veľmi vážne a svojou ofenzívnou prítomnosťou sa postaráme o to, aby sa ďalším násilným činom zabránilo,“ ubezpečil verejnosť hovorca berlínskej polície Florian Nath.