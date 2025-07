ONLINE: Ukrajina prišla o prvú francúzsku stíhačku Mirage. Nebola zostrelená

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 246 dní

Ukrajina prišla o prvé zo stíhacích lietadiel Mirage 2000, ktoré krajine dodalo Francúzsko Výroba ruských dronov Geraň 2 v Tatarstane Video Zdroj: Zvezda

Čítajte viac 1245. deň: Zelenskyj prezradil, kto povedie ukrajinskú delegáciu na rokovaniach s Ruskom. Moskva neočakáva 'zázračný prelom'

7:17 Ruský úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor) podľa utorkového vyhlásenia ministra pre digitálny rozvoj Maxuta Šadajeva zakázal Rusom prístup už k približne 56-tisíc internetovým stránkam, o ktorých Moskva tvrdí, že sú „extrémistické“.

Šadajev zároveň obhajoval kontroverzný zákon kriminalizujúci vyhľadávanie „extrémistického“ obsahu online, ktorý v utorok schválila dolná komora ruského parlamentu (Štátna duma). Podľa ministra sa legislatíva „bežných užívateľov“ nedotkne.

Zákon odsúhlasila väčšina poslancov v treťom čítaní, pričom podľa ruských médií bolo viac ako 60 zákonodarcov proti. Návrh kritizovali okrem opozičných aktivistov i niektorí provládni činitelia. V súlade s ním by bolo možné udeľovať za uvedené konanie pokuty do výšky 5-tisíc rubľov (55 eur), čo by však podľa kritikov otváralo cestu k potenciálne prísnejším postihom.

Medzi inštitúcie, ktorých pôsobenie je v Rusku zakázané pre ich údajnú extrémistickú činnosť, patrí napríklad Fond boja proti korupcii založený nebohým kritikom Kremľa Alexejom Navaľným, „medzinárodné hnutie LGBT“ či americký technologický gigant Meta Platforms. Predseda Dumy Viačeslav Volodin uviedol, že je ochotný v návrhu vykonať úpravy.

Nová legislatíva sa zameriava na ľudí, ktorí vedome na internete vyhľadávajú údajné extrémistické materiály, a to aj prostredníctvom virtuálnych súkromných sietí (VPN), aké používajú milióny Rusov na obchádzanie cenzúry. „Tento návrh zákona sa týka veľmi úzkej skupiny ľudí, ktorí vyhľadávajú extrémistický obsah, pretože sami majú už len krok extrémizmu,“ povedal Sergej Bojarskij, predseda výboru Dumy pre informačné technológie.

O návrhu sa v ruskom parlamente rokuje už dlhšie, pričom na to, aby vstúpil do platnosti, ho musí schváliť ešte aj horná komora ruského parlamentu – Rada federácie. (dpa, tasr)

6:00 Ukrajina v utorok prišla o prvé zo stíhacích lietadiel Mirage 2000, ktoré Ruskom napadnutej krajine dodalo Francúzsko. Dôvodom havárie bola technická porucha počas misie, pilot sa stihol včas katapultovať. Informovali o tom v noci na stredu agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na vyjadrenie ukrajinského letectva a prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Žiaľ, prišli sme o jedno bojové lietadlo. Veľmi výkonný francúzsky stroj, jednu z našich stíhačiek Mirage, "uviedol v stredu skoro ráno úrad ukrajinského prezidenta. "Pilotovi sa podarilo katapultovať, (lietadlo) nebolo zostrelené Rusmi,“ dodal Zelenskyj.

Ukrajinská armáda na telegrame uviedla, že pilot ohlásil letovému riadiacemu poruchu zariadenia lietadla. „Potom konal kompetentne, ako sa v krízovej situácii očakáva, a úspešne sa katapultoval,“ uviedlo letectvo. Záchranný tím ho našiel v stabilizovanom stave a na zemi neboli zaznamenané žiadne obete, dodala armáda.

Podľa ukrajinských médií k incidentu došlo vo večerných hodinách vo Volyňskej oblasti na severozápade krajiny.

Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni ozbrojenej ruskej agresii, oznámila dodávku prvej várky lietadiel Mirage od výrobcu Dassault Aviation tento rok vo februári. Ukrajinskí piloti a leteckí mechanici sa k obsluhe týchto strojov školili vo východnom Francúzsku, pripomenula AFP.