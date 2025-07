Madrid chce odtajniť utajované dokumenty z čias diktatúry Francisca Franca

Španielska vláda sa v utorok dohodla na znení zákona, podľa ktorého by sa utajované dokumenty staršie ako 45 rokov automaticky odtajnili. Podľa agentúry AFP to môže vrhnúť nové svetlo na diktatúru generála Francisca Franca a prechod Španielska na demokraciu.

Návrh zákona musí ešte schváliť parlament, ktorý jeho znenie môže upraviť. V prípade odsúhlasenia by legislatíva nahradila súčasný zákon o utajovaných informáciách z čias Francovej diktatúry, ktorý neobsahuje časový harmonogram automatického odtajnenia.

Minister spravodlivosti Félix Bolaňos tvrdí, že novela zosúladí španielske zákony s „európskymi normami“ a podporí väčšiu transparentnosť v oblasti „citlivých informácií“. „Verím, že týmto zákonom konečne prekonávame dlhodobý nedostatok v našej legislatíve,“ vyhlásil po pravidelnom zasadnutí vlády.

Čítajte viac Frankova diktatúra rozdeľuje Španielsko aj 50 rokov po jeho smrti

Agentúra AFP uvádza, že navrhovaný zákon by zrušil utajenie archívov z čias pred rokom 1980, teda z obdobia, ktoré zahŕňa desaťročia trvajúcu diktatúru Francisca Franca i roky, ktoré nasledovali po jeho smrti v roku 1975. Odtajnené by mali byť všetky dokumenty, ktorých zverejnenie by neohrozilo národnú bezpečnosť alebo obranu.

Španielsko sa v uplynulých rokoch opakovane neúspešne pokúšalo zastaralý zákon o utajovaných informáciách reformovať. Posledný pokus iniciovala v roku 2020 vláda Pedra Sáncheza, no musela ho odložiť pre vtedajšie rozpustenie parlamentu a následne vypísané voľby.

Franco v Španielsku vládol odvtedy, ako fašistickí falangisti zvíťazili v španielskej občianskej vojne v rokoch 1936 až 1939. Žiaden z vysokých predstaviteľov jeho režimu nebol nikdy stíhaný, pretože Španielsko po jeho smrti v roku 1975 prijalo rozsiahly balík amnestií.