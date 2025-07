Je už Putin závislý od vojny? Verí, že ju vyhrá a s Trumpom sa dohodne

Bojí sa šéf Kremľa?

Aká reakcia príde z Moskvy? Zaujíma sa vôbec Putin o 50-dňové ultimátum? Ukrajinská vláda tvrdí, že ruský diktátor sa bojí iba Trumpa.

Ruská hrozba: nórske stíhačky F-35 chránia nebo nad Európou Video Nórske stíhačky F-35 za zapojili do ochrany vzdušného priestoru v Poľsku, Holandsku či Belgicku. / Zdroj: Nórske ozbrojené sily

„Minulý týždeň sme mali dôležitú návštevu generála Keitha Kellogga (Trumpov vyslanec pre Ukrajinu, pozn. red.). Počas jeho pobytu v Kyjeve sme nezaznamenali žiadne útoky ruského agresora na hlavné mesto. Je to ďalší dôkaz toho, koho sa Putin skutočne bojí. Putin sa bojí iba Trumpa. Chápe, že len Spojené štáty môžu prinútiť Rusko k mieru,“ citovala agentúra Ukrinform ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu.

Čítajte viac Rusko a Čína verzus Západ: hrozí vojna na dvoch frontoch? Scenáre vysvetľuje generál z Austrálie

"Putina do istej miery Trumpovo ultimátum zaujíma, hoci si nemyslím, že mu na ňom až tak veľmi záleží. Podľa mňa šéf Kremľa verí, že vojnu môže vyhrať a že sa s Trumpom dokáže dohodnúť,“ reagoval pre Pravdu austrálsky generálmajor vo výslužbe Mick Ryan a autor knihy Vojna o Ukrajinu: Stratégia a adaptácia pod paľbou.

Expert na vojenskú históriu a stratégiu však poukázal aj na problémy Ruska. „Putin už hovoril o znížení výdavkov na obranu. Chápe, že sa musí až príliš spoliehať na Čínu a Severnú Kóreu, a nechce, aby to pokračovalo. Putin vie, že v určitom momente bude pre neho počet obetí problémom. Toto všetko na neho vytvára tlak. Vynaložil obrovské zdroje a prišiel o veľa ľudí a pravdu povediac, nemá príliš čo ukázať. Rusko má milión mŕtvych a zranených a po tri a pol roku ovláda asi 20 percent územia Ukrajiny. Keby Američania za tri a pol roka dobyli 20 percent Iraku a mali by milión obetí, nazval by to niekto úspechom? Myslím si, že nie,“ pripomenul Ryan.

Lepší na Ukrajinu, horší na Rusko. Skutočne zmení Trump prístup k Putinovi? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 45,4% Áno 32,9% Neviem 21,7%

Generál vo výslužbe však uznáva, že Rusi sa na svoje straty pozerajú iným spôsobom. Bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj už na jeseň roku 2023 uviedol, že si myslel, že Putina zastaví tak, že nechá jeho jednotky vykrvácať. Ale že tento plán nevyšiel, lebo pre každú inú krajinu by počty obetí boli obrovským problémom, no v prípade Ruska to neplatí.

Ryan vraví, že to vyzerá tak, že Putin je už od vedenia vojny závislý. „Rusko zmenil na vojenský štát. Zmilitarizoval vzdelávanie detí, priemysel aj rozpočet. Nie som si istý, či si Putin ešte vôbec môže dovoliť mier. Ľudia by mu totiž mohli začať klásť nepríjemné otázky, na ktoré by sa mu zložito odpovedalo, hoci je diktátor,“ vysvetlil Ryan.

Čítajte viac Zrušiť ich chcela aj FSB. Ako nórski novinári bojujú s Putinovým režimom

Rokovanie v Istanbule

V tejto situácii sa má dnes v Istanbule konať tretie kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom. Kyjev už 11. marca súhlasil s 30-dňovým prímerím. Odvtedy však Rusi zintenzívnili vzdušné útoky a, hoci za cenu veľkých obetí, čiastočne postúpili aj na fronte.

Od vyjednávaní v Turecku sa preto veľa neočakáva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však naznačil, že delegácie by mali rokovať aj o jeho možnom stretnutí s Putinom.