Prekážka na ceste do EÚ: Zelenskyj čelí vlne kritike doma i medzi spojencami. Prezident chce plán boja proti úplatkárstvu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že rokoval s predstaviteľmi protikorupčných a bezpečnostných zložiek a že do dvoch týždňov by mal vzniknúť spoločný plán boja proti úplatkárstvu.

O deň skôr podpísal zákon, ktorý obmedzuje nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných ukrajinských úradov, čo vyvolalo znepokojenie u spojencov Kyjeva a v ukrajinských mestách protesty, ktoré sú od začiatku ruskej invázie do krajiny výnimočné. Protikorupčné úrady NABU a SAP dnes vyzvali na obnovenie svojej nezávislosti.

Vytvorenie špeciálneho tribunálu pre zločiny agresie spáchané na Ukrajine Video

„Všetci počúvame, čo spoločnosť hovorí. Vidíme, čo ľudia očakávajú od štátnych inštitúcií – zabezpečenie spravodlivosti a efektívne fungovanie každej inštitúcie,“ napísal Zelenskyj na sieti X, kde informoval o rokovaniach s vedúcimi predstaviteľmi tajnej služby SBU, národného protikorupčného úradu NABU, špeciálnej protikorupčnej prokuratúry SAP, národnej agentúry pre prevenciu korupcie NAZK, štátneho úradu pre vyšetrovanie DBR, ministerstva vnútra a generálnej prokuratúry.

„Všetci máme spoločného nepriateľa: Ruských okupantov. A obrana ukrajinského štátu vyžaduje dostatočne silný systém donucovacích a protikorupčných orgánov – taký, ktorý zabezpečí skutočný pocit spravodlivosti,“ doplnil Zelenskyj, podľa ktorého oznámenie sa zúčastnení dohodli, že budú konštruktívne spolupracovať.

Ukrajinský parlament o deň skôr schválil zákon, ktorý podľa serveru Ukrajinska pravda predpokladá, že NABU a SAP budú podliehať generálnemu prokurátorovi. Doteraz išlo o nezávislé úrady. Generálny prokurátor Ruslan Kravčenko bol do úradu vymenovaný v júni a podľa serveru Kyiv Independent je považovaný za osobu lojálnu Zelenskému. Ten hneď v utorok zákon podpísal.

Hlasovanie v parlamente sa uskutočnilo deň po tom, ako pracovníci tajnej služby SBU vykonali viac ako 80 prehliadok na rôznych miestach s cieľom rozkryť možný ruský vplyv v NABU. Tá pred hlasovaním uviedla, že zákon „fakticky zničí nezávislosť“ agentúry aj protikorupčnej prokuratúry. Riaditeľ NABU Semen Kryvonos a šéf SAP Oleksandr Klymenko v spoločnom vyhlásení podľa stanice Suspilne vyzvali prezidenta, aby zákon vetoval.

Čítajte aj Ukrajina 'priškrtila' protikorupčné úrady. Kyjevčania v uliciach, najväčšie protesty od začiatku vojny

Dnes NABU a SAP vydali na platforme Telegram spoločné vyhlásenie, kde uviedli, že legislatívne zmeny podstatne obmedzujú ich nezávislosť a vyzvali na obnovenie svojej autonómie. „Pre obnovenie plnohodnotnej a nezávislej práce sú nevyhnutné jasné a jednoznačné kroky na úrovni zákona, ktoré obnovia záruky zrušené parlamentom,“ píše sa vo vyhlásení.

Vznik NABU v roku 2015 bol jedným z výdobytkov proeurópskej revolúcie na Majdane, ktorá o rok skôr zvrhla proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Kritici podľa agentúry AFP vnímajú nový zákon ako upevňovanie moci v rukách Zelenského a obávajú sa, že vláde umožní zasahovať sa do významných prípadov korupcie. Kyjev v posledných rokoch zaujal tvrdý postoj ku korupcii, a to jednak kvôli budúcemu vstupu do Európskej únie, tak aj kvôli spojencom, ktorí ju posielajú vojenskú pomoc, dodala AFP. Podľa vyšetrovateľov korupcia v krajine zostáva vážnym problémom.

Čítajte aj Je už Putin závislý od vojny? Verí, že ju vyhrá a s Trumpom sa dohodne

Stovky Ukrajincov v utorok večer protestovali proti zákonu blízko prezidentského úradu v centre Kyjeva a požadovali prezidentovo veto, menšie akcie sa konali aj vo viacerých ďalších mestách, ako je Ľvov, Dnipro alebo Odesa. Podobné demonštrácie pritom na Ukrajine obmedzuje vojnový stav a zákaz nočného vychádzania, pripomenul server Politico. Podľa agentúry Reuters išlo o prvé podobné protesty od ruskej invázie do krajiny, agentúra AFP ich označila za výnimočné.

Schválenie zákona prinútilo niektorých európskych spojencov Kyjeva k najostrejšej kritike Zelenského vlády od ruskej invázie, napísal Reuters. Francúzsko dnes podľa neho uviedlo, že nie je neskoro na zrušenie obmedzení nezávislosti dvoch kľúčových protikorupčných úradov v krajine. Nemenovaný západný diplomat oboznámený s reformným úsilím Ukrajiny, ktorého citoval Reuters, označil tento vývoj za „najnebezpečnejší moment“ pre nezávislosť protikorupčných orgánov. „Ukrajinská strana čoraz viac testuje medze,“ uviedol, čím narážal na trpezlivosť spojencov Kyjeva.

Nemecký minister zahraničia Johann Wadephul vyzval Ukrajinu, aby pokračovala v dôslednom boji proti korupcii. Urobil tak deň po tom, ako ukrajinský parlament schválil a prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal zákon, podľa ktorého budú protikorupčná agentúra NABU a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) podliehať generálnemu prokurátorovi. Podľa Wadephula je tento krok prekážkou na ceste Ukrajiny do Európskej únie.

„Obmedzenie nezávislosti ukrajinského protikorupčného úradu je prekážkou na ceste Ukrajiny do Európskej únie. Očakávam od Ukrajiny dôsledné pokračovanie boja proti korupcii,“ uviedol minister zahraničia na sieti X. Zverejnil pritom aj snímku zo svojej nedávnej návštevy Ukrajiny, pri ktorej sa zišiel aj s predstaviteľmi NABU a SAP.

Na zrušenie zákona vyzvali tiež ukrajinskí opoziční poslanci. Jaroslav Železňak zo strany Hlas (Holos) podľa Reuters uviedol, že on a niekoľko ďalších zákonodarcov chcú prísť s návrhom zákona, ktorý by zrušil ten existujúci, ktorý plánujú tiež napadnúť na ústavnom súde.