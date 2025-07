Zelenskyj podporil obmedzenie právomocí elitných bojovníkov proti korupcii. Je to podpásový úder alebo nie?

Nevyhnutná očista alebo zákerný úder? Opodstatnené posilnenie právomocí generálneho prokurátora alebo likvidácia nezávislosti elitných vyšetrovateľov a prokurátorov? Sú to otázky, ktoré sa na Ukrajine spájajú s dôležitými zmenami fungovania orgánov činných v trestnom konaní.

Vláda, väčšina poslancov a prezident hovoria o potrebnom rozhodnutí, naopak, iní, medzi ktorý patria aj kľúčoví zahraniční spojenci Kyjeva, sa obávajú odstránenia jedného z hlavných výdobytkov v štáte za posledných desať rokov. „Parlament fakticky likvidoval nezávislosť Národného protikorupčného úradu Ukrajiny a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry," reagoval na Facebooku poslanec Jaroslav Železňak, ktorý hlasoval proti návrhu (v ukrajinčine sa používajú ich skratky NABU a SAP).

Fico: Podporujeme ambíciu EÚ, aby bola Ukrajina členským štátom, nebudeme však ratifikovať jej vstup do NATO Video

V 450-člennom parlamentu podporilo zmeny 263 zúčastnených. Viac ako 180 ich bolo z vládnuce strany Sluha národa, za ktorou stojí prezident Volodymr Zelenskyj.

Obidva orgány vznikli po revolučných udalostiach, ktoré vo februári 2014 viedli k zvrhnutiu prezidenta Viktora Janukovyča. Ich fungovanie sa stalo jednou z kľúčových podmienok EÚ, aby Ukrajina mohla vážne pomýšľať na svoj vstup do únie. Nezaniknú, ako sa to udialo na Slovensku s Úradom špeciálnej prokuratúry a s Národnou kriminálnou agentúrou, ale po novom budú mať oklieštené právomoci a stratia nezávislosť.

Lepší na Ukrajinu, horší na Rusko. Skutočne zmení Trump prístup k Putinovi? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 47,6% Áno 31,5% Neviem 20,8%

Posilnenie právomocí generálneho prokurátora

Server RBK-Ukrajina zhrnul hlavné zmeny do niekoľkých bodov: „Generálny prokurátor získava prístup k všetkým konaniam NABU, môže dávať jej detektívom záväzné pokyny a meniť jurisdikciu prípadov. Dostáva právo ukončiť trestné stíhanie na základe návrhu obhajoby." Na ďalšie nové významné právomoci generálneho prokurátora poukázal server New Voice: „Po novom môže odobrať prípady od NABU a prideliť ich vyšetrovanie iným orgánom, fakticky byť vedúcim SAP a delegovať právomoci jej šéfa na iných prokurátorov."

V podstate by sa dalo povedať, že NABU a SAP zostanú síce samostatné, ale budú vyzerať ako pobočky, ktoré jednoznačne ovplyvňuje generálny prokurátor. Mimochodom, od polovice júna 2025 má nového šéfa – stal sa ním Roman Kravčenko, obľúbenec Zelenského, ktorý bol predtým riaditeľ celoštátneho daňového úradu.

Znepokojenie v Bruseli

V Bruseli sú nepríjemne prekvapení: „Európska únia je znepokojená krokmi Ukrajiny, čo sa týka jej protikorupčné orgány," citovala agentúra Reuters hovorcu Európskej komisie Guillauma Merciera. Takpovediac medzi riadkami naznačil, že Kyjevu by sa to mohlo vypomstiť: „EÚ poskytuje Ukrajine významnú finančnú pomoc pod podmienkou pokroku v oblasti transparentnosti, reformy súdnictva a demokratickej správy vecí verejných."

Vytvorenie špeciálneho tribunálu pre zločiny agresie spáchané na Ukrajine Video

Kritikou nešetrila ani eurokomisárka pre rozšírenie EÚ Marta Kosová: „Zrušenie kľúčových záruk chrániacich nezávislosť NABU je vážnym krokom späť," napísala na sociálnej sieti X a podčiarkla, že spolu so SAP ide o dva nevyhnutne nezávislé orgány pre začlenenie Ukrajiny do únie.

NABU funguje od apríla 2015, SAP od septembra rovnakého roku. K ich reforme teraz došlo krátko po tom, čo agenti tajnej služby obvinili niekoľko pracovníkov oboch orgánov zo spolupráce s Ruskom a z nadŕžania oligarchom.

S výraznými zmenami sa však nepočítalo. Návrh zákona o úprave činnosti orgánov činných v trestnom konaní bol predložený do parlamentu už v januári tohto roku, ale na rokovanie sa dostal až po šiestich mesiacoch, pričom to hlavné sa udialo bleskurýchlo: s pozmeňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa obmedzenia nezávislosti NABU a SAP prišiel poslanec Maksim Bužanskij z vládnucej strany Sluha národa až v druhom čítaní. Namiesto dlhšej verejnej diskusie to bola preto v podstate záležitosť len niekoľkých minút.

Ukrajinský pozemný robot Liut (Zúrivosť) v ostrej akcii Video Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) zverejnila 14. júla exkluzívne zábery z nasadenia pozemného robotického systému Liut (v preklade „Zúrivosť“) v aktívnom boji proti ruským jednotkám v Sumskej oblasti. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)

Prezident rýchlo podpísal zákon

Ponáhľal sa aj Zelenskyj: zákon podpísal ešte neskoro večer v deň jeho schválenia v parlamente. Zdôraznil, že treba očistiť rady vyšetrovateľov a prokurátorov od spolupracovníkov s Rusmi, zároveň podčiarkol, že postup príslušných orgánov musí byť efektívnejší: „Trestné konania by nemali trvať roky bez právoplatných rozsudkov, a tí, ktorí pracujú proti Ukrajine, by sa nemali cítiť pohodlne, nemali by sa vyhnúť potrestaniu," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Ak sa pustíme do špekulácií, tvrdenie o ruskej stope mohlo slúžiť ako nástroj, s ktorým sa politický tábor Zelenského pokúsil presvedčiť o opodstatnenosti významných zmien v NABU a SAP. Z reakcií v Bruseli a aj podľa názorov domácich kritikov však zjavne vyplýva, že táto snaha nevyšla. Dodajme, že v Kyjeve a v niekoľkých ďalších mestách sa už konali prvé demonštrácie proti okliešteniu právomocí elitných vyšetrovateľov a prokurátorov.

Čítajte aj Ukrajina 'priškrtila' protikorupčné úrady. Kyjevčania v uliciach, najväčšie protesty od začiatku vojny

Sklamanie netaja aj oba dotknuté orgány: „NABU a SAP považujú zákon za faktickú likvidáciu svojej nezávislosti a za podriadenie svojej činnosti pod generálneho prokurátora," upozornil ukrajinský server Pravda na ich reakciu.