Večierky, svadba i módne prehliadky. Nové archívne zábery odhaľujú blízky vzťah Trumpa s Epsteinom

Fotografie z roku 1993 po prvýkrát potvrdzujú, že Jeffrey Epstein sa zúčastnil na svadbe Donalda Trumpa s herečkou Marlou Maplesovou. Obrad sa konal v decembri 1993 v prestížnom hoteli Plaza v New Yorku. Fotograf Dafydd Jones, ktorý bol poverený zachytením svadby, odfotografoval Epsteina pri vstupe na udalosť aj v spoločnosti iných známych osobností, ako boli Howard Stern či Robin Leach.

„Vtedy som netušil, aký význam to nadobudne. Prial by som si, aby som ich vtedy odfotil viac spolu,“ povedal Jones pre CNN.

Okrem svadobných fotografií získala CNN aj videozáznam z módnej prehliadky Victoria’s Secret z roku 1999 v New Yorku, kde sa Trump a Epstein spoločne zabávajú a diskutujú. Zábery boli objavené v archívoch z podujatí, ktorých sa Trump zúčastnil v 90. a 2000. rokoch. Ďalšie fotografie z roku 1997 dokumentujú ich spoločnú prítomnosť na večierku značky Victoria’s Secret.

Epstein bol v tom čase úzko prepojený s miliardárom Lesliem Wexnerom, zakladateľom materskej spoločnosti Victoria’s Secret, pre ktorého spravoval financie. Wexner neskôr tvrdil, že o Epsteinovej trestnej činnosti nič nevedel.

Trump reagoval podráždene

Na otázky CNN ohľadom fotografií zo svadby Trump reagoval podráždene: „To si robíte srandu,“ povedal redaktorovi a následne zložil. Bývalý prezident zároveň opakovane označil CNN za „fake news“.

Hovorca Bieleho domu Steven Cheung vo vyhlásení uviedol, že ide o „vytrhnuté zábery z nevinných podujatí“ a že Trump s Epsteinom prerušil kontakty po tom, čo ho „vyhodil zo svojho klubu za nevhodné správanie“. „Toto je len ďalší pokus liberálnych médií vytvárať falošné správy a útoky na prezidenta Trumpa,“ dodal Cheung.

Trump a Epstein sa podľa rôznych zdrojov poznali už od 80. rokov. Pravidelne sa objavovali spolu na spoločenských podujatiach v Palm Beach a New Yorku. V roku 2002 Trump pre magazín New York uviedol: „Jeffrey Epstein je skvelý chlapík. Páčia sa mu krásne ženy rovnako ako mne – a mnohé z nich sú na mladšej strane.“

Letové záznamy ukazujú, že Trump letel Epsteinovým súkromným lietadlom medzi Palm Beach a New Yorkom najmenej sedemkrát. Vo svojej knihe Trump: How to Get Rich (2004) dokonca spomína tajomného „Jeffreyho“, ktorého identita však nikdy nebola oficiálne potvrdená ako Epstein.

Dôležité je, že žiadny orgán činný v trestnom konaní nikdy Trumpa neobvinil v súvislosti s Epsteinovými zločinmi.

Verejnosť tlačí na zverejnenie súdnych dokumentov

Správa CNN prichádza v čase rastúceho tlaku verejnosti a časti Trumpových podporovateľov na ministerstvo spravodlivosti, aby zverejnilo sľubované spisy týkajúce sa Epsteina a jeho spolupracovníkov. Ministerstvo prisľúbilo, že súdne dokumenty sprístupní, pričom federálny sudca v prípade Ghislaine Maxwellovej stanovuje termíny na posúdenie odtajnenia ďalších záznamov.

Zaujímavosťou je, že Wall Street Journal nedávno informoval o údajnom narodeninovom pozdrave pre Epsteina z roku 2003, ktorý mal byť podpísaný Trumpovým menom a obsahoval kresbu nahej ženy s poznámkou: „Všetko najlepšie – a nech je každý deň ďalším krásnym tajomstvom.“ Trump autorstvo poprel a podal na denník žalobu za ohováranie.

Podľa jej právnika Davida Oscara Markusa je Ghislaine Maxwellová pripravená vypovedať pravdivo a v súčasnosti prebiehajú rokovania s vládou. „Sme vďační prezidentovi Trumpovi za jeho záväzok objasniť pravdu v tomto prípade,“ uviedol Markus pre CNN.