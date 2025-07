Masívna vlna odporu: Ľudia po celej Ukrajine protestujú proti Zelenskému

Zelenskyj v stredu po kritike z domova i zo strany Európskej únie sľúbil obnoviť nezávislosť protikorupčných agentúr. Vo večernom prejave oznámil, že predloží parlamentu nový zákon, ktorý bude spĺňať „všetky normy pre nezávislosť protikorupčných inštitúcií“. Ukrajinský prezident pripustil, že si je vedomý ohlasu svojich krokov u ľudí, a to ako na sociálnych sieťach, tak v uliciach.

„Analyzovali sme všetky obavy, všetky aspekty, čo treba zmeniť,“ povedal Zelenskyj. Zdôrazňoval tiež, že v protikorupčných inštitúciách „nebude žiadny ruský vplyv“, ktorým odôvodňoval predchádzajúce zmeny, presadené za pomoci väčšiny prezidentovej strany v ukrajinskom parlamente. Prezidentov tábor tvrdil, že vo vnútri NABU pôsobili ruskí agenti.

Napriek prezidentovmu prísľubu pokračovali aj v stredu večer v ukrajinských mestách protesty proti novému zákonu, ktorý oslabuje právomoci protikorupčných inštitúcií. V Kyjeve sa zišlo 1500 demonštrujúcich, trikrát viac ako počas utorkovej noci, napísala agentúra Interfax-Ukrajina. Ľudia protestovali tiež v Mykolajive, Černihive, Kremenčuku, Černivciach, Dnipre, Záporoží, Kryvom Rigu, Ivano-Frankivsku, Ternopilu, Charkove, Ľvove, Užhorode a Odese, uviedla Ukrajinka pravda, ktorá na svojom webe zverejnila tiež snímky z protestov. Podľa televízie boli protesty ohlásené v 17 mestách.

Na utorňajšom proteste sa v ukrajinskej metropole podľa rôznych odhadov zúčastnilo až dvetisíc ľudí, nechýbal ani starosta mesta Vitalij Kličko. „Ruky preč od NABU a SAPO,“ kričal dav v Kyjeve na námestí pri Divadle Ivana Franka.

V Kyjeve sa ľudia zišli len pár blokov od prezidentskej kancelárie. Hlavným heslom, ktoré na proteste znelo, je: „Vetujte ten zákon!“

„Ak to nebude vetovať, je to ako pľuvať do tváre každej matky, manželky a dieťaťa, ktoré stratilo milovaného človeka na fronte. Je to pošliapavanie pamiatky všetkých, ktorí zomreli za našu slobodu, dôstojnosť a nezávislosť," povedala 40-ročná právnička Maryna pre Kyiv Independent, všíma si portál novinky.cz.

„Dnes sa v podstate vraciame do 16. januára 2014 – do doby, keď naša krajina čelila hrozbe diktatúry," pokračovala s odkazom na deň, keď ukrajinský parlament ovládaný vtedajším prezidentom Viktorom Janukuvyčom schválil zákony zakazujúce masový protest a slobodu prejavu počas revolúcie.

Podľa posledných správ návrh zákona o nezávislosti NABU a SAP prerokuje ukrajinský parlament na budúci týždeň, napísal to server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na slová poslancov Jaroslava Železňaka a Oleksija Hončarenka a na svoje informované zdroje.

Protikorupční aktivisti podľa ukrajinských médií tvrdia, že sa Zelenskyj snažil získať kontrolu nad oboma inštitúciami dlhšiu dobu, ale tie sa snažili tlaku odolávať. Protikorupčná agentúra NABU vzniesla 23. júna obvinenie z korupcie proti Oleksijovi Černyšovovi, ktorý v tom čase zastával post podpredsedu vlády a ministra národnej jednoty Ukrajiny.

Černyšov je považovaný za veľmi vplyvnú postavu v Zelenského okolí, čo prispelo k vyostreniu konfliktu. Podľa opozične zmýšľajúcich poslancov by protikorupčné orgány mohli čoskoro vzniesť obvinenia proti ďalším osobám zo Zelenského úzkeho okruhu.