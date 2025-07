Stačí pár klikov a z migranta je Nemec? Odborník kritizuje azylovú politiku

Nemecko v otázke migrantov pochybilo. Prijalo príliš veľa mužov, ktorí sú navyše bez kvalifikácie, takže si nevedia nájsť prácu. Často sú aj netolerantní a nechcú sa začleniť do spoločnosti. Napriek tomu ich krajina potrebuje, len by si mala vyberať, komu dá šancu. Tvrdí to uznávaný nemecký ekonóm a odborník na migráciu Bernd Raffelhüschen, ktorý zároveň kritizuje rýchle udeľovanie nemeckého občianstva.