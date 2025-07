Trump predstavil nový plán pre „globálnu dominanciu“ Ameriky v oblasti AI

Trumpov „akčný plán pre umelú inteligenciu“ zahŕňa mnohé z myšlienok, ktoré vyjadrili lobisti technologického priemyslu a investori zo Silicon Valley, čo minulý rok podporili jeho volebnú kampaň.

„Amerika sa musí opäť stať krajinou, kde sú inovátori odmeňovaní zelenou, nie škrtení byrokraciou,“ povedal Trump v prejave na podujatí venovanom umelej inteligencii vo Washingtone.

Trumpova vízia zrekonštruovaného Pásma Gazy na bizarnom videu vytvorenom AI Video

Trumpov plán podľa AP uprednostňuje inovácie a zavádzanie umelej inteligencie a nalieha na odstránenie akýchkoľvek prekážok, ktoré by mohli spomaliť jej zavádzanie v rôznych odvetviach a vláde. Trump uviedol, že politika krajiny bude „robiť všetko, čo je potrebné na to, aby sme sa stali svetovým lídrom v oblasti umelej inteligencie“.

Plán má tiež za cieľ zabrániť vláde v uzatváraní zmlúv s technologickými spoločnosťami, pokiaľ „nezabezpečia, aby ich systémy boli úplne objektívne a bez ideologických zaujatostí“. Plán hovorí, že popredné modely umelej inteligencie v krajine by mali chrániť slobodu prejavu a byť „založené na amerických hodnotách“, hoci nedefinuje, ktoré hodnoty by mali zahŕňať.

Svoj prejav na summite o umelej inteligencii vo Washingtone pochvalou „inteligencie davu“, spresňuje Sky News. Keď prešiel na tému AI, uviedol, že bol šokovaný, keď sa dozvedel o jej energetických nárokoch.

„Keď som počul, čo naozaj potrebujete, povedal som, že si zo mňa robíte žarty, dvojnásobok toho, čo teraz vyrábame na všetko,“ poznamenal a tým, že „raz mi to budete musieť všetko vysvetliť“.

Ako tiež dodal, mali by zmeniť názov AI (umelá inteligencia, Artificial Intelligence), pretože sa mu nepáči. „Nemôžem to vystáť… Mali by sme zmeniť názov… Myslím to vážne,“ zdôraznil v prejave.

Tri výkonné nariadenia

Trump po skončení svojho prejavu podpísal tri výkonné nariadenia týkajúcich sa jeho plánu pre umelú inteligenciu. Prvým je podľa stanice pokus o urýchlenie vydávania povolení pre dátové centrá umelej inteligencie, aby sa mohli rýchlejšie vybudovať.

Druhým výkonným nariadením sa podporuje export amerických modelov umelej inteligencie do zahraničia s cieľom „zabezpečiť dominanciu amerických modelov umelej inteligencie v budúcnosti“. Posledným nariadením je zbaviť sa „woke“ AI – teda zabezpečiť, aby modely umelej inteligencie propagované federálnou vládou boli „ideologicky neutrálne“.

O vedúce postavenie v oblasti AI bojujú USA a Čína. S cieľom spomaliť vzostup Číny americké vlády v posledných rokoch čoraz viac obmedzujú vývoz high-tech produktov do Číny. Koncom januára Trump oznámil vytvorenie nadnárodného joint venture s názvom Stargate zameraného na umelú inteligenciu. Sú s ním spojené investície vo výške najmenej 500 miliárd dolárov (približne 427 miliárd eur) a podieľajú sa na ňom spoločnosti OpenAI, SoftBank, Oracle a investičná firma MGX.