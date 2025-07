V reakcii na túto informáciu ruské štátne médiá začali opätovne zverejňovať staré fotografie Melanie z čias jej modelingovej kariéry, zosmiešňovať jej pôvod, rozhľad a históriu rodiny.

Denník Komsomolskaja pravda ironicky komentoval novú pozíciu prvej dámy: „Kto by to bol čakal – zvyčajne aktívna ako záhradná socha, Melania Trumpová si zrazu získala imidž vplyvnej šedej eminencie,“ napísal komentátor Lemon Artujunjan. V článku sa taktiež objavujú sugestívne otázky o rodinnej histórii Melanie Trumpovej počas druhej svetovej vojny, napríklad prečo jej predkovia žili v Rakúsku a čo robil jej starý otec ako riaditeľ továrne.

Denník tiež tvrdí, že jej otec Viktor Knavs mal údajne čeliť trestnému stíhaniu počas pôsobenia vo štátnej automobilovej spoločnosti, no proces bol údajne zastavený. Hoci nie sú uvedené dôkazy, špekulácie o rodinnom pozadí majú podľa všetkého zosilniť dojem nedôveryhodnosti Melanie Trumpovej ako osoby s možným vplyvom na zahraničnú politiku.

Argumenty i fakty, ďalší ruský denník, sa na analýzu možného vplyvu obrátil na politológa Vladimira Skačka. Ten tvrdí, že súkromné vzťahy môžu byť silnejšie ako oficiálne rozhodnutia: „To, čo sa deje v kuchyni a v posteli, je niekedy silnejšie než direktívy úradov,“ uviedol. Podľa Skačka Trump nie je „pod papučou“, no mohol by sa rozhodnúť vyhovieť svojej žene, aby sa vyhol domácim konfliktom.

Skačko ďalej špekuluje, že Melania mohla na Trumpa tlačiť z nudy. Tento pohľad, hoci očividne sexistický a neoverený, ruské médiá prezentujú ako vážnu hypotézu o pozadí amerického rozhodovania.

Komentátor Dmitrij Babyrin v denníku Vzgljad ide ešte ďalej a tvrdí, že Melania Trumpová predstavuje bezpečnostné riziko pre Rusko. V článku s názvom „Nebezpečenstvo Melanie Trumpenko pre Rusko je podceňované“ tvrdí, že Trump sa snaží vyhýbať otvorenému konfliktu s Moskvou, no jeho manželka ho k rozhodnutiam podporujúcim Ukrajinu tlačí: „Moja žena ma otravuje, dlho to nevydržím. Bolo by pre neho lepšie kúpiť jej topánky, než predávať Patrioty Kyjevu.“

Označenie „Melania Trumpenko“ sa podľa článku rozšírilo aj medzi ukrajinskými používateľmi sociálnych sietí, ktorí ju nadnesene označujú za „svoju agentku“. Rovnaký termín použila aj známa ruská moderátorka Olga Skabejevová v relácii „60 minút“ ruskej štátnej televízie. Tá opätovne zverejnila sporo odeté fotografie Melanie Trumpovej z jej modelkovských čias, ktoré boli podľa médií odvysielané aj po Trumpovom volebnom víťazstve v minulosti.

