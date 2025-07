Zelenskyj sa snaží udobriť si odporcov. Dá však zamiesť pod koberec niektoré kauzy a až potom im vyjde v ústrety?

Bude mať na Ukrajine boj proti korupcii tri rôzne podoby v priebehu štyroch dní? Čo sa v utorok zmenilo, mohlo by zo zákona už tento piatok vypadnúť? Usiluje sa o to bezmála 50 členov parlamentu, ktorí odmietajú zásadné úpravy protikorupčnej legislatívy.

Aký je postoj prezidenta? Volodymyr Zelenskyj, ktorý v utorok večer podpísal kontroverzný zákon, dal najavo, že sa nebráni zmeniť to, s čím len pred pád dňami súhlasil. Otázne však je, ako rýchlo by bol ochotný ustúpiť.

Protikorupčný zákon mobilizoval Ukrajincov Video Ľudia na Ukrajine vyšli v stredu večer opäť do ulíc. Protestujú proti zákonu, ktorý schválil parlament a podpísal prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa tejto normy budú protikorupčná agentúra NABU a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) podliehať generálnemu prokurátorovi, ktorého menuje šéf štátu. / Zdroj: REUTERS

Ukrajinský líder čelí nielen ostrej kritike na domácej scéne, sklamanie po prijatí zákona vyjadrili aj predstavitelia Európskej únie. Obávajú sa, že nová legislatíva z 22. júla vážne naruší boj proti prijímaniu úplatkov. „Obmedzenia nezávislosti ukrajinských protikorupčných orgánov brzdia cestu Ukrajiny do EÚ. Očakávam, že Ukrajina bude pokračovať v dôslednom boji proti korupcii," povedal pre denník Bild nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Podobné reakcie zazneli od Európskej komisie.

Možno iba zámienka, aby oklieštil právomoci

Pripomeňme stručne, čo vyvolalo nevôľu. Väčšina poslancov, medzi ktorými boli hlavne členovia vládnucej strany Sluha národa, za ktorou stojí Zelenskyj, prijala návrh zákona, ktorý fakticky likviduje nezávislosť Národného protikorupčného úradu Ukrajiny a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (v ukrajinčine sa používajú ich skratky NABU a SAP). Ich dôležité právomoci prešli do rúk generálneho prokurátora, takže obidva tieto orgány činné v trestnom konaní sa v podstate premenili na jeho podriadené pobočky.

Zelenskyj argumentoval, že tajná služba odhalila v NABU a SAP detektívov a prokurátorov napojených na Rusko, zároveň im vyčítal pomalé kroky proti korupčníkom, preto veľké zmeny považuje za nevyhnutné. Jeho tvrdenie však vyznelo skôr ako zámienka na to, aby oklieštil ich právomoci.

Špekuluje sa o tom, že prezident udrel na nich, lebo NABU a SAP možno išli po vplyvných funkcionároch a podnikateľoch, s ktorými Zelenskyj dobre vychádza alebo je im z minulosti niečím zaviazaný. Je to však len v rovine úvah, dôkazy proti prezidentovi neexistujú.

Ste na ťahu, pán prezident

Poslanec Jaroslav Jurčyšyn vo štvrtok informoval, že 48 členov parlamentu z rôznych frakcií podpísalo návrh nového zákona, ktorý má za cieľ obnoviť nezávislosť NABU a SAP. „Text sme predložili, zajtra sa môže hlasovať. Turborežim a turborežim a turborežim. Ste na ťahu, pán prezident," napísal Jurčyšyn na sociálnej sieti Facebook.

Medzitým iný poslanec, ktorým je Jaroslav Železňak, avizoval podanie na ústavný súd. „Je potrebné zohnať na to najmenej 45 podpisov," poznamenal server New Voice. Pri počte odporcov kontroverzného zákona v parlamente to nebude problém. Z právneho hľadiska sa však nedá očakávať, že ústavný súd by rozhodol o protiústavnosti tejto právnej normy.

Budú poslanci hlasovať o návrhu nového zákona už tento piatok, ako si to želá Jurčyšyn? Skôr nie.

Ukrajinský pozemný robot Liut (Zúrivosť) v ostrej akcii Video Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) zverejnila 14. júla exkluzívne zábery z nasadenia pozemného robotického systému Liut (v preklade „Zúrivosť“) v aktívnom boji proti ruským jednotkám v Sumskej oblasti. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)

Zelenskyj síce po silnej vlne kritiky dal najavo, že je pripravený urobiť ústupky, ale nedá sa predpokladať, že by ich prijal bleskurýchlo. Ubezpečil však, že bude konať: „Nie sme hluchí," reagoval na kritiku. „Analyzovali sme všetky obavy, všetky aspekty toho, čo treba zmeniť. Navrhnem parlamentu návrh zákona, ktorý bude odpoveďou na to," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

NABU a SAP v spoločnej reakcii ocenili zámer prezidenta. Zelenskyj informoval o pripravenosti upraviť úplne novú legislatívu po stretnutí s predstaviteľmi oboch protikorupčných orgánov.

Zametanie pod koberec?

Existuje podozrenie (je to špekulácia bez dôkazov), že prezident by sa mohol vrátiť viac-menej k pôvodnej protikorupčnej legislatíve po určitom čase. Ten by mohol generálny prokurátor využiť na to, aby poslal dostratena niektoré kauzy, na ktorých Zelenskému záleží. Túto funkciu vykonáva od polovice júna tohto roku Ruslan Kravčenko.

Obľúbenec prezidenta má po novom významné právomoci: na návrh obhajoby môže zastaviť trestné stíhanie ľudí obvinených alebo už obžalovaných z korupcie alebo presunúť ich prípad z NABU či SAP do rúk iných orgánov činných v trestnom konaní.

Protesty Ukrajincov boli aj v Charkove, Odese či Ľvove Video Zdroj: REUTERS

Keď sa pustíme do špekulácií, mohlo by to vyzerať takto: Kravčenko by zamietol pod koberec niektoré kauzy a po splnení svojej úlohy by parlament ovládaný stranou Sluha národa prijal protikorupčnú legislatívu, ktorá by v princípe obnovila nezávislosť NABU a SAP.

V takom prípade by mohli byť spokojní aj predstavitelia členských štátov EÚ, respektíve Európskej komisie. Nezávislé fungovanie NABU a SAP patrí medzi kľúčové podmienky Bruselu pre začlenenie Ukrajiny do únie, Zelenskyj to veľmi dobre vie a musí mu byť jasné, že jeho európski podporovatelia neprižmúria oko ani v čase, keď sa Ukrajinci bránia proti ruskej invázii.