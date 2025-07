Ako odvrátiť pozornosť od Epsteina: zatkne Trump Obamu?

Trump: Epstein bol „nechuťák“. Prečo o ňom stále hovoríme? Video Americký prezident Donald Trump sa usiluje, aby sa nehovorilo o jeho vzťahoch so sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom. / Zdroj: Reuters

Podľa odborníka sa šéf Bielho domu usiluje od aféry odvrátiť pozornosť za každú cenu. Problémom však je, že mnohí Trumpovi stúpenci verili, že republikán zverejní všetky dokumenty súvisiace s Epsteinom. „Jednou z ústredných tém konšpiračných teórií je, že veľa významných Američanov sa zapája do obchodovania s ľuďmi a do pedofílie. Epstein je v tom všetkom najviditeľnejšia postava, ktorá bola zároveň v spojení s mocnými ľuďmi,“ vysvetlil Moynihan, prečo je kauza taká dôležitá pre Trumpovo hnutie MAGA, ktoré je prerastené najrôznejšími konšpiráciami.

Prezident Donald Trump povedal, že jeho predchodca Barack Obama sa v roku 2016 pokúsil o prevrat a je vinný z vlastizrady. Je to vraj preto, že analýza tajných služieb tvrdila, že Rusko zasiahlo do volebnej kampane, aby pomohlo Trumpovi poraziť Hillary Clintonovú. Je to evidentná snaha odviesť pozornosť od kauzy nezverejnených dokumentov, ktoré súvisia s prípadom Jeffreyho Epsteina, a k tomu sa ešte dostaneme. Ale na druhej strane, ako hodnotíte takéto Trumpove slová? Aký vplyv by mohli mať na americkú politiku, keď úradujúci prezident obviní svojho predchodcu z vlastizrady?

Je dôležité povedať, že je to bezprecedentné. V modernej americkej histórii sa nikdy nestalo, že by úradujúci prezident v podstate povedal, že jeho predchodca sa dopustil vlastizrady a usiloval sa násilím zvrátiť výsledok volieb. Problém je, samozrejme, v tom, že ak by si niekto naozaj zaslúžil takéto hodnotenie, bol by to samotný Trump za to, čo sa stalo 6. januára 2021. (Republikánom sfanatizovaný dav vtedy zaútočil na Kongres, pozn. red.) Keď sa Trumpa pýtajú na Epsteina, rieši Obamu, čiže očividne je to stratégia odvracania pozornosti. Ale, ako vravím, veľa vecí, ktoré republikán pripisuje demokratovi, urobil on sám.

Trump má bizarné vyjadrenia, ale chcem v tejto situácii poukázať na to, že republikán v roku 2016 voľby vyhral. A keď bol v roku 2020 pri moci, tak skončil porazený. Konšpiračné teórie môžu niečo naznačovať, ale očividne by bolo oveľa zložitejšie zasiahnuť do prezidentských volieb. V každom prípade však platí, že Trumpove vyjadrenia majú mimoriadne zničujúci vplyv na politiku v USA. Takéto obviňovanie politických oponentov si spájame s dianím v iných krajinách. Možno sme však naivní, keď si myslíme, že v Amerike sa to nemôže stať. Skôr to už vyzerá tak, že to zapadá do toho, akým spôsobom sú v USA za posledných šesť mesiacov spochybnené politické normy. Ale aj tak platí, že Trumpove vyhlásenia sú v kontexte americkej histórie absolútne nemiestne.

Ako by ste zhrnuli Epsteinov prípad a aký je hlavný problém s ním spojený?

Neviem, či som najvhodnejšia osoba na zodpovedanie tejto otázky. Dlho som tento prípad pokladal za niečo, čo odvádzalo pozornosť od skutočných problémov americkej politiky. Je však kľúčové, aby sme pochopili, že Epstein je postava, ktorá má pre americkú pravicu mimoriadne veľký význam. Je totiž v centre konšpiračných teórií, ktoré sa šíria najmä on-line a rozrástli sa v Trumpovej ére. Rôzne fámy o zneužívaní moci existovali vždy. Ale Trump bol úspešný v tom, že vložil konšpirácie priamo do srdca Republikánskej strany a využil ich na to, aby si získal a udržal podporovateľov. Jeho politický vzostup je spojený s tým, že bol najprominentnejším šíriteľom tvrdenia, že Obama sa narodil v Keni. (Mohlo by to znamenať, že demokrat sa nemal stať prezidentom USA, pozn. red.). Teraz však Epstein predstavuje pre Trumpa problém.

Pretože sa poznali?

Epstein bol finančník, ktorý mal veľmi dobré kontakty s mnohými dôležitými ľuďmi. Jednou z ústredných tém konšpiračných teórií je, že veľa významných Američanov sa zapája do obchodovania s ľuďmi a do pedofílie. Epstein je v tom všetkom najviditeľnejšia postava, ktorá bola zároveň v spojení s mocnými ľuďmi. Z toho tieto konšpirácie žijú. Problémom Trumpa je, že on poznal Epsteina najdlhšie. Samozrejme, s finančníkom komunikovali takmer všetky vysokopostavené osobnosti v USA. Vieme, že exprezident Bill Clinton cestoval jeho lietadlom. Trump však bol dlhoročným priateľom Epsteina a je to pomerne dobre zdokumentované. Existuje veľa ich spoločných fotografií a o ich vzťahu hovoria mnohí ľudia, ktorí ich poznajú. Trump je v zložitej situácii, pretože jeho podporovatelia túžili po odhalení Epsteinových zločinov. No hoci je republikán pri moci, jeho ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v podstate povedala, že nemá čo zverejniť. Že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by Epsteina vo väzení zavraždili a že platí oficiálna verzia, že spáchal samovraždu.

Nič, čo Trump doteraz urobil, tak nepobúrilo mnohých stúpencov republikána. A zároveň to opätovne upriamilo pozornosť na vzťah prezidenta s Epsteinom. Preto sa teraz aj mnohí skeptici, ako som ja, pýtajú, prečo vláda jednoducho o prípade nezverejnila viac informácií. Veď Trump vie, že táto kauza je dôležitá pre politickú identitu jeho stúpencov. Namiesto toho, aby to bral do úvahy, robí absurdné kroky. Demokrati sa v Snemovni reprezentantov usilovali presadiť procedurálny krok, ktorým by prinútili Výbor pre pravidlá hlasovať o zverejnení materiálov týkajúcich sa Epsteina. Namiesto toho, aby to šéf dolnej komory Mike Johnson umožnil, radšej poslal zákonodarcov predčasne domov. Takže zvolil dramatický postup, ktorým iba priživil ďalšie špekulácie. Neviem, čo je v tomto príbehu pravda a čo konšpiračná teória. Ale je jasné, že táto aféra je veľmi dôležitá pre to, akým spôsobom sa Trumpovi podporovatelia pozerajú na svet.

Očividne je to pre prezidenta väčší politický problém, ako asi predpokladal, pretože súčasný vývoj spôsobuje napätie aj v jeho hnutí MAGA. Ale liberáli a demokrati si teraz tiež vytvárajú vlastné konšpiračné teórie o Epsteinovi. Vnímate to ako riziko? Ako keby si Trumpovi kritici mysleli, že stačí odtajniť veci týkajúce sa Epsteina a prezident padne.

Áno, toto riziko tu je. Je celkom pravdepodobné, že v Epsteinových spisoch nie je nič skutočne šokujúce, respektíve, že v nich nie sú príliš nové veci. Ak je v nich niečo o tom, že Trump „obháňal“ veľa žien, a niektoré z nich v Epsteinovej spoločnosti sexuálne napadol, tak podobné informácie sú vonku už dlho. Prezidenta len počas jeho prvého funkčného obdobia desiatky žien obvinili zo sexuálneho obťažovania. (Trumpa v roku 2023 uznali za vinného v prípade sexuálneho napadnutia novinárky E. J. Carrollovej, pozn. red.) Preto existuje určité riziko, že sa liberáli a demokrati budú tejto afére venovať až príliš horlivo. Na druhej strane sa zdá, že kauza zaujíma ľudí viac ako niektoré podstatnejšie témy. Napríklad aký vplyv bude mať Trumpov veľký, krásny zákon, ktorý naozaj ublíži mnohým Američanom. To samo osebe niečo hovorí o tom, ako dnes vyzerá americká politika. Konšpiračné teórie v nej na seba pútajú viac pozornosti ako skutočné problémy.

Skutočne sa zdá sa, že ľudí viac zaujíma zverejnenie nejakých už takmer mýtických spisov, ako to, či im pre vládne škrty nezavrú nemocnice.

Áno, to je presné a depresívne zhrnutie situácie.

Ak sa vrátim k tomu, čo hovorí Trump o Obamovi, tak prezident sa odvoláva na správu šéfky tajných služieb Tulsi Gabbardovej. Tá povedala, že existujú dôkazy o vlastizradnom sprisahaní predstaviteľov Obamovej vlády a odporučila ich trestné stíhanie. Je to prípad politického zneužívania spravodajských služieb?

Jednoznačne. Trump si ľudí do vlády vyberal na základe toho, nakoľko sú k nemu lojálni. Bolo to jeho prvotné kritérium. Okrem toho mu záležalo na tom, aby dobre vyzerali v televízii. Ale primárnym kritériom bolo, že sa budú absolútne stotožňovať s Trumpom. Ministerka spravodlivosti Bondiová bola predtým osobnou právničkou prezidenta. Takže Trump neočakáva iba lojalitu k režimu, ale vyžaduje osobnú lojalitu. Politológovia na to niekedy používajú termín personalizmus. V prípade takého systému nejde iba o príslušnosť k vládnym štruktúram, ktorá vyplýva z nejakých spoločných ideálov, ale o lojalitu k jednej osobe. Trump vytvára personalistický režim. Po návrate do úradu prepustil ľudí, ktorí boli zapojení do trestných stíhaní proti nemu, a nahradil ich osobnými právnikmi, o ktorých vie, že im môže absolútne dôverovať. Výsledkom je, že mnoho jednotlivcov súťaží o to, aby si získali Trumpovu priazeň, a sú ochotní povedať alebo urobiť bizarné veci len preto, aby si ich prezident všimol. Teraz všetci vedia, že šéf Bieleho domu potrebuje odvrátiť pozornosť od Epsteina. Tak sa mu snažia pomôcť a veria, že ich za to odmení.

Očakávate, že sa Trump pokúsi zatknúť Obamu, keď ho obvinil z prípravy puču a z vlastizrady?

Bolo by to naozaj niečo mimoriadne. Ale už ani neviem zrátať, koľkokrát som za posledných šesť mesiacov povedal, že niečo je výnimočné či šokujúce. Momentálne sa v USA nedá vylúčiť nič. Trump nedávno zverejnil video vygenerované umelou inteligenciou. Obama sa v ňom stretne s prezidentom v Bielom dome, a potom ho zatknú a prinútia ho, aby pokľakol pred súčasným vládcom Oválnej pracovne. Takéto signály sú určené Trumpovým stúpencom. Ale pravdepodobne republikán nechce zájsť tak ďaleko. Aj Trump chápe, že mnohí Američania by na zatknutie stále populárneho exprezidenta asi reagovali. Šéf Bieleho domu stráca podporu verejnosti, ale je zrejmé, že 30 až 40 percent voličov erózia demokracie v USA netrápi alebo jej jednoducho nevenujú pozornosť. Je to aj preto, že keď napríklad hovoríme o ústavnej kríze, je to abstraktný pojem, ktorý nesúvisí s bežným životom ľudí. Zatknutie exprezidenta by však týchto Američanov mohlo natoľko šokovať, že by sa začali zaujímať o to, čo sa v ich krajine deje.