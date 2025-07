Američania sťahujú z Dauhy vyjednávačov, Hamas vraj nekoná v dobrej viere

Návrh dohody, o ktorej sa v Dauhe posledné týždne rokovalo, počítal s uzavretím 60-dňového prímeria, počas ktorého by Hamas postupne prepustil desať živých rukojemníkov a odovzdal Izraelu pozostatky 18 ďalších výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. Okrem toho by sa podľa návrhu zintenzívnili dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a obe strany by ďalej rokovali o trvalom ukončení vojny.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra 2023 Video Archívne video

Hamas v stredu večer potvrdil, že sprostredkovateľom odovzdal svoju odpoveď, jej obsah však nezverejnil. Izrael v reakcii najskôr uviedol, že s odpoveďou hnutia sa dá pracovať, vo štvrtok popoludní – niekoľko hodín pred USA – však oznámil, že z Dauhy sťahuje svojich vyjednávačov.

„Rozhodli sme sa zobrať náš tím z Dauhy späť domov na konzultácie po najnovšej odpovedi Hamasu, ktorá jasne ukazuje nedostatok ochoty dosiahnuť prímerie v Gaze. Teraz zvážime alternatívne možnosti, ako dostať rukojemníkov domov,“ uviedol Witkoff na sieti X.

Rokovania v Dauhe podľa AP uviazli na protichodných požiadavkách. Hamas tvrdí, že všetkých rukojemníkov prepustí len výmenou za úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a ukončenie vojny. Naopak, Izrael uviedol, že nesúhlasí s ukončením vojny, pokiaľ Hamas neodovzdá moc a neodzbrojí sa. Túto podmienku zase odmieta militantné hnutie. Obe strany sa vzájomne obviňujú z neochoty ustúpiť zo svojich požiadaviek.

Spojené štáty, ktoré spolu s Egyptom a Katarom pôsobia ako sprostredkovatelia rozhovorov medzi Izraelom a Hamasom, sú podľa slov Witkoffa naďalej odhodlané dosiahnuť ukončenie konfliktu v Pásme Gazy. „Je škoda, že Hamas konal takto sebecky,“ napísal. Dodal, že Hamas vyzeral byť v Dauhe nekoordinovaný a nekonal ani v dobrej viere.