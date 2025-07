Ak si Ivan Popov osobne prevezme metál, bude to asi prvýkrát v dejinách Ruska, keď si ocenený preberie vyznamenanie za mrežami. Od apríla tohto roku si odpykáva trest odňatia slobody na päť rokov. Popova odsúdili za rozkrádanie majetku štátu. Súd sa nad ním nezľutoval bez ohľadu na to, že mu Rusi pripisujú zásluhy v bojoch proti Ukrajincom. Zo súdnej siene odchádzal do väzenia ako obyčajný zločinec, pretože súd ho potrestal aj odňatím vojenskej hodnosti generálmajora.