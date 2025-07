Primátor Budapešti je podozrivým vo vyšetrovaní organizácie pochodu Pride

Účastníci pochodu Pride prechádzajú cez most Alžbety II. v Budapešti v Maďarsku 28. júna 2025

Účastníci pochodu Pride prechádzajú cez most Alžbety II. v Budapešti v Maďarsku 28. júna 2025

Na pochode hrdosti Budapest Pride sa 28. júna zúčastnili státisíce ľudí z približne 30 krajín, ktorí mávali dúhovými vlajkami a transparentmi kritizujúcimi premiéra Viktora Orbána.

Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní, ktorú maďarský parlament schválil v marci. Cieľom vládnej strany Fidesz bolo podľa maďarských médií znemožniť konanie pochodov Pride s odvolaním sa na ochranu detí.

Karácsony v reakcii na zákaz vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že žiadny účastník tak nemôže byť sankcionovaný. Mestské podujatia si totiž nevyžadujú súhlas polície a podľa budapeštianskych poslancov sú výnimkou zo zákona.

„Stal som sa podozrivým, a ak je to v tejto krajine cena, ktorú musíme zaplatiť za to, že sa zasadzujeme za slobodu seba samých a ostatných, potom som na to dokonca hrdý,“ napísal Karácsony vo svojom príspevku na sieti Facebook.

Orbán predtým varoval pred právnymi dôsledkami za organizáciu a účasť na pochode. Polícia však podľa Reuters uviedla, že účastníkov stíhať nebude. Podľa informácií spravodajského portálu 444.hu sa ale v súčasnosti vedie vyšetrovanie proti neznámemu páchateľovi.

Kritici predsedu maďarskej vlády označili zákaz pochodov hrdosti ako súčasť širšieho zásahu proti demokratickým slobodám pred budúcoročnými voľbami, v ktorých bude Orbán čeliť silnému súperovi z opozície, poznamenala agentúra Reuters.