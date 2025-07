Zabil diplomatov z USA a Izraela, vraždy nikdy neoľutoval. Francúzsko po 40 rokoch prepustilo propalestínskeho militanta

Ráno približne o 3.40 h SELČ opustil konvoj šiestich vozidiel väzenie v obci Lannemezan na juhu Francúzska. Zdroj oboznámený s prípadom pre AFP potvrdil, že 74-ročný Abdallah odišiel zo zariadenia na výkon trestu.

Úrady zadržali tohto muža v roku 1984 a odsúdili ho v roku 1987 na doživotie za vraždy amerického a izraelského diplomata. Parížsky odvolací súd nariadil Abdalláhovo prepustenie na 25. júla 2025 pod podmienkou, že opustí francúzske územie a nikdy sa do krajiny nevráti.

Hoci mal muž nárok na prepustenie už od roku 1999, jeho predchádzajúce žiadosti boli zamietnuté, keďže Spojené štáty s tým dôrazne nesúhlasili. Libanonskí predstavitelia, naopak, na jeho prepustenie vyzývali. Väzni odsúdení na doživotie vo Francúzsku sú zvyčajne prepustení po menej než 30 rokoch, pripomína AFP.

Abdallah by podľa všetkého mal byť po prepustení prevezený na letisko Tarbes, odkiaľ ho policajné lietadlo prepraví na Letisko Charlesa de Gaulla na následný let do libanonského Bejrútu, upresnil zdroj. Abdallahov právnik tvrdil, že muž pred prepustením vyzeral šťastný napriek očakávanému náročnému návratu.

Abdallah vždy zdôrazňoval, že nie je zločincom, ale bojovníkom za práva Palestínčanov. Nikdy nevyjadril ľútosť nad svojimi činmi.