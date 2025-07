Izraelský minister bez zábran: Vyhladzujeme zlo, Gaza bude židovská. Západ zatiaľ rieši uznanie Palestíny

Izraelská vláda sa rýchlo uberá na vyhladenie Pásma Gazy, povedal vo štvrtok izraelský minister pre kultúrne dedičstvo Amichaj Elijahu, podľa ktorého bude potom celé pásmo iba židovské. Minister to podľa serveru The Times of Israel (ToI) povedal rozhlasovej stanici Kol Barama. Jeho výroky odmietol premiér Benjamin Netanjahu a odsúdila izraelská opozícia.