Kritika sveta voči Izraelu narastá. Židovský štát povolí zhadzovanie humanitárnej pomoci do Gazy

Izrael čoskoro povolí Jordánsku a Spojeným arabským emirátom zhadzovať pomocou padákov humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, oznámil podľa serveru The Times of Israel (ToI) úrad izraelského ministerstva obrany pre palestínske civilné záležitosti COGAT. Podľa predstaviteľov izraelskej armády, s ktorou budú tieto dodávky koordinované, vykoná Jordánsko prvý zhoz humanitárnej pomoci možno už dnes. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes podľa agentúry Reuters uviedol, že Izrael spolu s americkými spojencami zvažuje alternatívy, ako dostať rukojemníkov z Pásma Gazy, ukončiť tam vládu teroristickej skupiny Hamas a zabezpečiť trvalý mier pre Izrael.