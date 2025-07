Donald Trump opäť exceluje v matematike: lieky vraj zlacnie o 1500 percent. Čelí posmechu

„Dostaneme ceny liekov dole. Nie o 30 alebo 40 percent, čo by bolo skvelé, nie o 50 alebo 60, nie… Dostaneme ich dole o 1 000 percent, 600 percent, 500 percent, 1 500 percent,“ vyhlásil Trump. Dodal, že má „určitý talent“ na dosiahnutie „čísel, o akých sa nikomu ani nesnívalo“.

Trump pokračoval v preháňaní: „Znížime ceny liekov o 1 000 percent, 1 100, 1 200, 1 300, 1 400, 700, 600; nie o 30 alebo 40 alebo 50 percent, ale o čísla, aké ste ešte nevideli.“ Jeho vyjadrenia vyvolali posmech, keďže z matematického hľadiska nie je možné znížiť cenu o viac ako 100 percent.

V skutočnosti podľa správy farmaceutických spoločností by Trumpove navrhované clá na dovoz liekov mohli ceny naopak zvýšiť. Už 25-percentné clo by podľa analýzy z apríla zvýšilo ročné náklady na lieky o 51 miliárd dolárov. Trump najnovšie navrhuje 200-percentné clo na farmaceutiká, čo by mohlo ohroziť dostupnosť liekov pre Američanov.

Trump tiež uviedol, že použije dovozné obmedzenia na donútenie zahraničných dodávateľov znížiť ceny, čo je v rozpore s jeho snahou podporiť domácu výrobu liekov. Problém vysokých cien liekov v USA je vážny – Američania platia takmer trikrát viac ako spotrebitelia v iných krajinách – no prezident namiesto riešení ponúka vymyslené štatistiky.

Trump je známy preháňaním čísel aj v iných oblastiach, keď napríklad tvrdil, že uzavrel 200 obchodných dohôd, hoci ich bolo menej ako desať, alebo že ceny benzínu klesli pod dva doláre, pričom priemer je nad tri doláre.