Morálna prehra Zelenského. Chránil svojich ľudí obvinených z korupcie?

Získal si veľký rešpekt, ale stačila jedna chyba, aby jeho povesť utrpela. Keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nastupoval do funkcie, sľúbil, že rázne zakročí proti korupcii. V utorok však podpísal zákon, ktorý obmedzil právomoci protikorupčných úradov. Podľa zistení novinárov to spravil, aby chránil podozrivých ľudí zo svojho okolia. A to napriek tomu, že tým ohrozil prístupové rokovania s Európskou úniou.