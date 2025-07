Darček pre nemeckú vládu? Veľké firmy ohlásili rekordné investície za 631 miliárd eur. Chcú postaviť na nohy „chorého muža Európy"

Zachránia nemeckú ekonomiku samotní podnikatelia? Manažéri 61 najväčších spoločností v krajine sa spojili, aby rozhýbali nemecké hospodárstvo, ktoré už tretí rok zápasí s recesiou. Na stretnutí so spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom sa zaviazali, že doň v priebehu najbližších troch rokov investujú až 631 miliárd eur. Do iniciatívy nazvanej Made for Germany sa zapojili také známe firmy ako BMW, Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank, RWE, Bosch, Allianz, Lufthansa, Axel Springer, BASF, Henkel či Commerzbank.