Rozrežú Rusi neopraveného Kuznecova? Boli by jedinou mocnosťou bez lietadlovej lode

Stane sa Rusko jediným zo stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, ktorý nebude mať lietadlovú loď? Ministerstvo obrany sa zatiaľ oficiálne nevyjadrilo, či by sa obrie plavidlo vojenského námorníctva mohlo zmeniť na kovový šrot. Existujú však vážne špekulácie, že ozbrojené sily vyradia z prevádzky lietadlovú loď Admirál Kuznecov, ktorú postavili v období existencie Sovietskeho zväzu. A otvorene to pripúšťajú už v lodeniciach, kde ju mali opraviť.

O možnom rozrezaní lode do kovového šrotu sa už dávnejšie opakovane zmienila Ukrajina, čo sú správy, ktoré treba brať s rezervou v súvislosti s informačnou vojnou medzi dvomi bojujúcimi štátmi. O prípadnom vyradení Kuznecova sa však hovorí aj v Rusku. Téme venoval veľkú pozornosť ako prvý denník Izvestija, ďalšie informácie priniesli noviny Kommersant.

Brežnev alebo Tbilisi? Nakoniec Kuznecov

Jedinú lietadlovú loď, ktorú Rusko vlastní, spustili na vodu pred štyrmi desaťročiami, čiže pochádza ešte z komunistickej éry. Sovietski komunisti uvažovali, že sa bude volať Tbilisi podľa hlavného mesta Gruzínska alebo Brežnev. Po nástupe Michaila Gorbačova k moci na jar 1985 však zosnulý niekdajší šéf Kremľa Leonid Brežnev prestal byť považovaný za idol, nakoniec ju pomenovali po Nikolajovi Kuznecovovi, sovietskom admirálovi, ktorý žil v rokoch 1904 – 1974.

Od začiatku roku 2017 sa loď nepretržite nachádza v prístave v Murmansku. Zakotvila tam, aby podstúpila generálnu opravu. Tá sa doteraz neskončila a je otázne, či Kuznecova skutočne dokážu vynoviť. Práce sprevádzajú blamáže a opakované predlžovanie stanovených termínov. Ukrajinská tajná služba odhaduje, že oprava mohla doteraz zhltnúť 60 – 120 miliárd rubľov (zhruba 640 miliónov eur – 1,3 miliardy eur).

Nie je vylúčené, že všetky dosiaľ vynaložené peniaze pôjdu dostratena. Noviny Izvestija, ktoré sa odvolávajú na nemenované dôveryhodné zdroje, najprv nedávno informovali, že velenie ruského vojenského námorníctva a lodenice v Murmansku by mali v blízkom čase rozhodnúť, či sa bude pokračovať v oprave Kuznecova. „Je to veľmi drahá a neefektívna námorná zbraň. Budúcnosť patrí nosičom robotických systémov a dronom," poznamenal pre tento denník bývalý veliteľ ruskej Tichomorskej flotily Sergej Avakjans. Vojenský expert Vasilij Dandykin to vidí opačne: „Napriek rozvoju bezpilotných systémov sa na ďalekých misiách vojenského námorníctva nezaobídeme bez leteckej ochrany," povedal pre Izvestija.

Šéf lodeníc hovorí, že oprava nemá zmysel

Od oficiálnych predstaviteľov ozbrojených síl sa noviny Izvestija nedozvedeli, aké sú zámery s Kuznecovom. V najnovšom texte o tejto lietadlovej lodi už však s odvolaním na dôveryhodný zdroj napísali, že do služby sa nevráti: „Buď ju zlikvidujú, alebo predajú." Otázne je, kto by o ňu mohol prejaviť záujem, keď ju Rusi nedokážu opraviť.

Ako asi bude vyzerať osud jedinej ruskej lietadlovej lode? Zrejme ju rozrežú, išla by do kovového šrotu. „Ak celá posádka pozostávala z viac ako 2-tisícov ľudí, potom na monitorovanie lode v konzervovanom stave je nepravdepodobné, že bude potrebných viac ako 150 až 200 ľudí. V prvom rade musia kontrolovať vodu a zabezpečiť, aby nevznikol požiar," ozrejmil Avakjans.

Krátko po správe v Izvestijach denník Kommersant publikoval skeptické vyjadrenie šéfa štátnych lodeníc Andrija Kostina: „Už nemá zmysel opravovať Kuznecova. Loď je veľmi stará a (oprava) je príliš nákladná."

Bojová premiéra sa spája so Sýriou

Vyradenie Kuznecova z prevádzky by bolo v nesúlade s princípmi ruského vojenského námorníctva s výhľadom do roku 2030. Ráta sa totiž s tým, že minimálne dovtedy ruská Severná flotila a Tichomorská flotila budú mať k dispozícii lietadlovú loď.

Riešením by bolo, keby v Rusku postavili novú lietadlovú loď. To by si však vyžadovalo obrovské peniaze. Napríklad americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford vyšla približne na 13 miliárd dolárov. Rusi by sa určite zmestili do nižšej ceny, ale aj tak by ich to vyšlo veľa (ich rozpočet na obranu dosahuje v prepočte bezmála 125 miliárd eur).

Kuznecov doteraz absolvoval sedem dlhých ciest. Jeho prvá a zároveň dosiaľ aj posledná bojová misia sa spája s obdobím 2016 – 2017, keď Rusko pomáhalo sýrskemu diktátorovi Bašarovi Asadovi. Z letovej paluby Kuznecova štartovali vojenské lietadlá, ktoré z oblasti Stredozemného mora útočili proti odporcom Asada. Potom sa lietadlová loď vrátila do ruských vôd, začali ju vtedy rekonštruovať.

Oprava sa stala takpovediac nekončiacim sa príbehom. Životnosť Kuznecova plánovali predĺžiť o 25 rokov, pričom už niekoľko rokov mal znovu slúžiť vojenskému námorníctvu. Realita je opačná.

V októbri 2018 bola loď poškodená, keď sa potopil najväčší ruský plávajúci suchý dok. Jeden zo žeriavov spadol na letovú palubu a vytvoril dieru s rozlohou 19 štvorcových metrov. V decembri 2019 vznikli ďalšie škody, keď na Kuznecovovi vypukol rozsiahly požiar.

V lete 2021 sa zdalo, že v prvej polovici roku 2023 sa Kuznecov vráti do služieb vojenského námorníctva. Ubezpečovali o tom predstavitelia lodeníc v Murmansku. Neskôr posunuli záväzný termín na prvý štvrťrok 2024. Nastali však nové problémy. Jeden z dôsledkov? Namiesto dokončenej opravy sa hovorí o viacerých členoch posádky Kuznecova, že ich poslali na rusko-ukrajinský front…

Putin sa nezmienil o lietadlovej lodi

Prezident Vladimir Putin tento týždeň rečnil o plánoch vojenského námorníctva, ale o osude Kuznecova sa Rusi od neho nič nové nedozvedeli. Zdôraznil, že štát chce postaviť do roku 2030 šesť nových atómových ponoriek a deväť nejadrových, konkrétne o lietadlovej lodi nepovedal ani jedno slovo. „Určite a v plnom rozsahu realizujeme všetky plány na vytvorenie moderného námorníctva, garantujeme bezpečnosť Ruska a naše národné záujmy vo všetkých oblastiach svetových oceánov. O tom nemožno pochybovať," citovala Putina agentúra RIA-Novosti. Nevedno, či šéf Kremľa vidí v týchto plánoch aj úlohu Kuznecova.

Najviac lietadlových lodí na svete majú USA (11). Za nimi nasleduje Čína (3). Británia, India a Taliansko majú po dve, zhodne po jednej majú Francúzsko a Rusko. Je to zoznam krajín s loďstvom hlavne pre bombardéry a stíhačky; aj v rebríčku plavidiel, ktoré slúžia primárne ako nosiče helikoptér, jasnú vedú Američania. Vlastnia ich deväť, na druhom mieste sú Číňania a Japonci (4), tretí Francúzi (3), ostatné krajiny (Egypt, Južná Kórea, Austrália, Brazília, Turecko, Thajsko) majú jedno až dve.

Stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN sú Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a USA. Ak by Rusi naozaj vyradili z prevádzky Admirála Kuznecova, lietadlové lode by po novom vlastnili štyri z týchto piatich mocností.

Loď nepriniesla Rusom šťastie, stala sa pre nich záťažou

Mimochodom, v Kyjeve tvrdia, že Rusom v skutočnosti nepatrí Kuznecov. „Nie každý vie, že táto lietadlová loď bola jednoducho ukradnutá. Keď sa delila Čiernomorská flotila, Rusi nechali ukrajinskú časť posádky na brehu, rýchlo s loďou odplávali na sever a zaradili ju do svoje Severnej flotily," citoval server RBK-Ukrajina hovorcu ukrajinského vojenského námorníctva Dmytra Pletenčuka. Dodal, že sa im to vypomstilo: „Táto loď nepriniesla Rusom šťastie, stala sa pre nich záťažou." (Pletenčuk hovoril o delení Čiernomorskej flotily po rozpade Sovietskeho zväzu.)