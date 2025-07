Stovky ľudí v Škótsku protestovali proti návšteve prezidenta Trumpa

Stovky ľudí sa zhromaždili pred americkým konzulátom v Edinburghu a v Aberdeene na protest proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý je na štvordňovej súkromnej návšteve Škótska, počas ktorej hrá golf a má na programe okrem iného rokovania so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v nedeľu a britským premiérom Keirom Starmerom v pondelok. Napísal o tom server The Scotsman.

Ľudia v Škótsku protestovali proti návšteve Trumpa Video Zdroj: Reuters

Fiona McMillanová, ktorá sa na proteste v Edinburghu zúčastnila so svojím osemročným synom a štvorročnou dcérou, uviedla, že „nenávidí“, že Trump prišiel do Škótska. Je dcérou imigrantov a bola tehotná so svojím synom, keď sa Trump prvýkrát stal prezidentom. Uviedla, že jeho prezidentstvo ju hlboko znepokojilo, pokiaľ ide o budúcnosť jej detí. „Je skutočne dôležité postaviť sa Trumpovi. Dúfam, že s ním John Swinney prehovorí o niekoľkých veciach, ale myslím si, že svetoví lídri sa príliš boja niečo povedať,“ povedala s odvolaním sa na škótskeho premiéra.

„Protestujem tu kvôli okliešteniu práv žien, reprodukčných práv, kvôli životnému prostrediu a nutnosti chrániť naše deti. Ide o každodenné oslabovanie vecí, na ktorých naozaj záleží,“ uviedla 52-ročná Kara Bickleyová, ktorá na demonštráciu prišla so svojimi dcérami. Povedala, že nevidí dôvod, prečo by sa mal prvý minister stretnúť s Trumpom počas jeho pobytu v Škótsku, zvlášť keď je prezident na súkromnom golfovom výlete. „Prečo za to všetko minieme toľko peňazí?,“ uviedla s odvolaním sa na posilnené bezpečnostné opatrenia kvôli návšteve prezidenta Spojených štátov.

Mnoho ľudí sa zhromaždilo na protest proti vojne a hladovaniu v Pásme Gazy, pričom niektorí búchali hrncami a panvicami pri vchode do konzulátu v Edinburghu. Najnovšie demonštrácie prichádzajú na pozadí pozastavenia rozhovorov o prímerí medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas. Izrael a Spojené štáty vo štvrtok povolali svojich vyjednávačov späť na konzultácie, čo uvrhlo budúcnosť rokovaní do neistoty. Kedy a či budú rokovania za sprostredkovanie Kataru a Egypta obnovené, nie je v tejto chvíli jasné.