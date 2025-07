Zlom v obchodnej vojne: USA a EÚ uzavreli dohodu, Trump ustúpil. Clo bude polovičné

Spojené štáty uzavreli dohodu s Európskou úniou, oznámil americký prezident Donald Trump po dnešnom rokovaní s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Súčasťou dohody je zavedenie 15-percentného cla na dovoz tovaru z EÚ do USA. Hrozilo pritom, že clo bude až tridsaťpercentné, ako Trump už skôr uviedol v liste predstaviteľom Únie.

Súčasťou dohody s EÚ podľa Trumpa je, že únia súhlasí s nákupom energií za 750 miliárd dolárov a s vyššími investíciami do amerického vojenského vybavenia. Trump to podľa bruselského serveru Politico povedal americkým novinárom po skončení rokovaní s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Colná sadzba na dovoz z EÚ by mala podľa Trumpa predstavovať 15 percent a rovnaká sadzba by sa vzťahovala na automobily. Dohoda sa však nevzťahuje na lieky.

Rokovania sa uskutočnili na Trumpovom golfovom ihrisku v Turnberry, v západnom Škótsku. Európsku úniu zastupoval aj eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič.

Trump pred rokovaniami zopakoval svoje požiadavky na väčšiu „spravodlivosť“ a lepší prístup na trh pre americké produkty. „Myslím si, že obe strany chcú vidieť spravodlivosť," povedal Trump pred stretnutím v škótskom golfovom stredisku Turnberry. Vzápätí upozornil, že obchodné vzťahy medzi USA a Európskou úniou boli „veľmi, veľmi jednostrannou dohodou a nemali by takou byť“. A dodal, že ak sa obom stranám podarí dosiahnuť dohodu, ukončí to súčasné colné spory medzi oboma ekonomickými mocnosťami.

Trump však na otázky novinárov vzápätí uviedol, že EÚ nemôže očakávať nižšiu colnú sadzbu na svoje tovary vyvážané do USA ako 15 percent.

V júli americký prezident pohrozil EÚ clami vo výške 30 percent na všetky európske dovozy od 1. augusta. V nedeľu zdôraznil, že tento termín USA nie je ochotná predĺžiť. V rovnakom duchu sa podľa tlačovej agentúry Reuters v nedeľu vyjadril aj americký minister obchodu Howard Lutnick.

Trump vo svojom vystúpení zopakoval, že spravodlivosť je hlavným „kameňom úrazu“, avšak nezašiel do podrobností, čo si pod tým predstavuje. „Európa je veľmi uzavretá. Nepredávame do Európy autá. Nepredávame v podstate poľnohospodárske výrobky vo väčšom rozsahu,“ povedal Trump v súvislosti s požiadavkou americkej strany na lepší prístup na jednotný trh EÚ.

Americký prezident zopakoval svoje predošlé vyjadrenia, že dúfa v uzavretie dohody, pričom šance sú 50 na 50.

Von der Leyenová pred rokovaním pripomenula, že vyjednávači eurokomisie „vykonali svoju časť ťažkej práce“, a dodala, že „teraz je to na nás“. „Ste známy ako tvrdý vyjednávač a človek, ktorý dokáže uzatvárať dohody,“ povedala šéfka EK počas spoločného vyhlásenia s Trumpom. „A ak budeme úspešní, myslím si, že by to bola najväčšia dohoda, akú kedy každý z nás uzavrel,“ odkázala.