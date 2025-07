Hrobárka alebo záchrankyňa sociálnej demokracie? Šéfka strany sa spolčila s komunistami. Opustila by EÚ aj NATO?

O čo ide? Maláčová sa dohodla s ľavicovým populistickým hnutím Stačilo!, že 40 miest na volebnej listine kandidátov obsadia predstavitelia SOCDEM. Zdá sa, že na zvoliteľných pozíciách sa ocitli iba ona a Zaorálek – dvaja hlavní členovia sociálnej demokracie, ktorá dlhodobo odmietala spoluprácu s komunistickou stranou, čo už však neplatí. Obaja lídri SOCDEM pritom odmietli možnosť, že by sa o spoločnom postupe so Stačilo! rozhodlo vo vnútrostraníckom referende.

Stačilo! je politické zoskupenie viacerých strán a hnutí vrátane komunistov. Hnutie založili na jeseň 2024 účelovo: ako volebná koalícia by museli dostať najmenej až 11 percent voličských hlasov, aby získali poslanecké mandáty. Keď nebudú kandidovať samostatne, ale svojich ľudí postavia na listinu Stačilo!, postačí im podpora aspoň 5 percent voličov. Z najnovšieho prieskumu verejnej mienky agentúry STEM pre CNN Prima News vyplynulo, že toto hnutie by volilo 7,2 percenta opýtaných.

Minulé voľby znamenali prepadák pre obe zmienené ľavicové strany: prvý raz v dejinách Českej republiky stratili zastúpenie v dolnej komore parlamentu. Sociálni demokrati získali na jeseň 2021 iba 4,65 % hlasov, komunisti ešte menej (3,6 %).

Obe strany majú na svojom čele prvýkrát ženu. Od októbra 2021 komunistov vedie 43-ročná Kateřina Konečná, rovnako stará Maláčová je líderka SOCDEM od jesene lanského roku. Obe našli spoločnú reč, čo bývalo u bývalých šéfov strany nepredstaviteľné. Rozhodujúcu úlohu nepochybne zohrala snaha vrátiť obe strany do Poslaneckej snemovne.

Za akú cenu by sa to mohlo uskutočniť? Politický komentátor Martin Schmarz ironicky podotkol, že Maláčová a Konečná sú dvojica, ktorú si človek ťažko dokázal predstaviť: „Najstaršia česká politická strana sa opäť dostáva do područia boľševikov. Tentokrát však hlavu do chomúta strká sama. Dôvod je jediný, a to túžba lídrov opäť získať poslanecký mandát. Politická cena za to bude vysoká: koniec sociálnej demokracie," napísal pre server Info.cz. Pripomeňme, že v dávnejšej minulosti sociálni demokrati zažili s komunistami svoj politický pohreb: po prevrate vo februári 1948 ich stranu zlikvidovali (oficiálne to v júni toho roku nazvali zlúčenie dvoch strán).

Faktom už je, že v radoch SOCDEM vznikol vážny rozkol. „V časti sociálnej demokracie nastala dezilúzia. Odporcovia spolupráce Maláčovej a Zaorálka so Stačilo! zahadzujú stranícke legitimácie a plánujú založenie novej strany. Ďalšia časť nespokojných ešte v partaji vyčkáva a premýšľa, ako oboch členov odvolať," upozornil server Novinky. Boli by radi, keby sa zjazd uskutočnil na jeseň po voľbách, ktoré budú na začiatku októbra.

Mimochodom, ktorá z dvoch líderiek mohla mať väčší záujem o predvolebné spojenectvo, keď je reč čisto o osobných pohnútkach? Nepochybne Maláčová, pretože Konečná už vykonáva poslanecký mandát, síce nie v národnom zákonodarnom orgáne – je členka Európska parlamentu. O to viac môžu nespokojní členovia SOCDEM podozrievať Maláčovú, že jej primárne ide o vlastný politický prospech (aj s prihliadnutím na veľmi slabý počet voliteľných miest pre sociálnych demokratov na kandidátnej listine Stačilo!).

Maláčová už má skúsenosti s vládnutím. Od júla 2018 do decembra 2021 bola ministerka práce a sociálnych vecí v druhej vláde Andreja Babiša. Prvýkrát sa uchádzala o funkciu šéfky strany na konci roku 2021, ale neuspela. Vyšiel jej až druhý pokus – vlani (medzitým si pár rokov dala pauzu od politiky).

Hovorí o sebe, že je najviac prozápadná medzi politikmi v Česku, súhlasila však s podmienkou, ktorá ide proti logike jej tvrdenia. Stačilo! požadovalo, aby kandidáti vo voľbách podporovali vypísanie referenda o zotrvaní Českej republiky v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii. Komunisti jednoznačne preferujú odchod z EÚ aj z NATO. Maláčová sa potom niekoľko dní vyhýbala jasnej odpovedi, čo si myslí o členstve v únii a v aliancii. Jasnú odpoveď od nej získal nakoniec server Novinky: „Sama budem hlasovať za členstvo, pokiaľ niekto neprinesie lepší variant." To, čo mohla povedať hneď, vyslovila až po určitom zahmlievaní, pre ktoré sa stala terčom kritiky i posmeškov.