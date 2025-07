Voľby v Poľsku by podľa prieskumu vyhrala opozičná strana PiS. Tuskova vláda by stratila väčšinu

Podľa prieskumu strana PiS vedená Jaroslawom Kaczyňským zaznamenala vedenie pred KO, ktorá oproti predchádzajúcemu meraniu stratila dva a pol percentuálneho bodu. Opozičná Konfederácia zaznamenala najvýraznejší nárast podpory za posledné dva týždne – o takmer päť percentálnych bodov – a jej podpora stúpla na 17,5 percenta.

Ďalšie priečky obsadili Ľavica so 6,5 percenta a krajne pravicová Konfederácia poľskej koruny s 5,5 percentom hlasov. Ostatné politické subjekty by podľa tohto prieskumu do Sejmu neprešli. Opozičná ľavicová strana Razem získala 3,5 percenta, Poľsko 2050 predsedu Sejmu Szymona Holowniu štyri percentá a Poľská ľudová strana (PSL) necelé štyri percentá.

Podľa simulácie rozdelenia mandátov by žiadna z politických strán nezískala väčšinu. PiS by však disponovalo najväčším počtom poslancov – 170 – a spolu s opozičnou Konfederáciou (96 mandátov) by mohlo vytvoriť väčšinu, na ktorú je potrebných 231 hlasov. Občianska koalícia by obsadila 153 kresiel, Ľavica 25 a Konfederácia poľskej koruny 16.

Podiel nerozhodnutých voličov dosiahol päť percent, čo predstavuje pokles o štyri a pol percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu prieskumu.

Prieskum bol vykonaný telefonickým a internetovým dopytovaním v dňoch 25. až 27. júla na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov.