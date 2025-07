Dohoda s USA má kritikov: Trump si podľa Orbána dal von der Leyenovú na raňajky, Paríž hovorí o podriadenej Európe

USA a EÚ uzavreli dohodu, Trump ustúpil. Clo bude polovičné Video Zdroj: Reuters

Hlavnou súčasťou dohody je 15-percentné clo na dovoz veľkej časti tovaru z EÚ do USA. V opačnom smere to má byť nula percent. Dvadsaťsedmička podľa Trumpa tiež súhlasila s nákupom amerických energií za 750 miliárd dolárov a s vyššími investíciami o 600 miliárd dolárov do amerického vojenského vybavenia.

Šefčovič: Obchodná dohoda s USA zachránila státisíce pracovných miest v Európe Video

„Je to pochmúrny deň, keď sa spojenectvo slobodných národov, ktoré sa dalo dohromady, aby hájilo spoločné hodnoty a bránilo spoločné záujmy, zmieruje s podriadenosťou,“ napísal dnes na sieti X Bayrou. Za nevyváženú potom dohodu vo francúzskom rozhlase označil francúzsky minister obchodu Laurent Saint-Martin.

Orbán je presvedčený o tom, že Británii sa podarilo so Spojenými štátmi vyjednať lepšiu obchodnú dohodu. Na väčšinu britského tovaru sa totiž vzťahuje desaťpercentné clo. „Toto nie je dohoda… Donald Trump si dal von der Leyenovú na raňajky – to sa stalo a my sme tušili, že sa to stane, pretože americký prezident je ťažká váha v rokovaniach, zatiaľ čo pani predsedníčka je ľahká váha,“ povedal Orbán.

Naopak Meloniová vo vyhlásení uviedla, že dohoda zaisťuje stabilitu. Pätnásťpercentné clá označili za udržateľné. „Je zrejmé, že budeme musieť preštudovať detaily dohody a ďalej na nej pracovať,“ povedala dnes podľa agentúry AFP novinárom pri návšteve Etiópie.

Ďalšie rokovanie chce aj Berlín. Hovorca vlády Friedricha Merza dnes novinárom povedal, že potrebu ďalšieho vyjednávania vidí predovšetkým v oblastiach ocele a hliníka, na ktoré je teraz pri dovozoch z celého sveta do USA uvalená sadzba 50 percent.

Nemecká ministerka hospodárstva Reicheová uviedla, že pätnásťpercentné základné clá sú určite výzvou, dobré ale podľa nej je, že dohoda prináša istotu.

Trump v prípade nedohody hrozil Európe tridsaťpercentným clom na väčšinu tovaru. EÚ preto chystala colné protiopatrenia.