Nedohodli sa s USA a čaká ich výrazný nárast. Trump predstavil globálne clo

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že pravdepodobne zavedie plošné clo vo výške 15 až 20 % na dovoz do Spojených štátov z krajín, ktoré neuzavreli s Washingtonom samostatné obchodné dohody. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Prezident USA Donald Trump a britský premiér Keir Starmer pri nástupe do lietadla Air Force One na letisku Prestwick v Ayrshire v Škótsku v pondelok 28. júla 2025.

Prezident USA Donald Trump a britský premiér Keir Starmer pri nástupe do lietadla Air Force One na letisku Prestwick v Ayrshire v Škótsku v pondelok 28. júla 2025.

„Pokiaľ ide o svet povedal by som, že to bude niekde v rozmedzí 15 až 20 %,“ povedal Trump v Turnberry v Škótsku, kde sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom.

„Pravdepodobne jedno z týchto dvoch čísel,“ dodal.

Šefčovič: Obchodná dohoda s USA zachránila státisíce pracovných miest v Európe Video

To predstavuje výrazný nárast oproti základnému clu vo výške 10 %, ktoré Trump oznámil v apríli.

„Stanovíme clo v podstate pre zvyšok sveta, to je to, čo zaplatia, ak chcú obchodovať s USA,“ uviedol Trump s tým, že nie je možné rokovať a uzavrieť 200 obchodných dohôd.

Trump to povedal v čase, keď množstvo krajín nemalo možnosť rokovať o obchode so Spojenými štátmi, a to len niekoľko dní pred termínom na zavedenie ciel, ktorým je 1. august.